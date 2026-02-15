Thriller akcji "Samotnik" ("Shelter") można już oglądać w polskich kinach.

O czym jest film?

W "Samotniku" uwielbiany Jason Statham ("Adrenalina", "Angielska robota", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Transporter", "Niezniszczalni", "Meg", "Przekręt", "Porachunki", "Agentka", "Jeden gniewny człowiek", "Pszczelarz", "Fachowiec" )wciela się w Masona, byłego agenta sił specjalnych, który porzucił dawne życie po odkryciu brutalnej prawdy o swojej misji. Od lat ukrywa się na odległej szkockiej wyspie, z dala od politycznych rozgrywek i brudnych tajemnic. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców.

Mason nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość. Na nowo trafia na celownik tajnych służb, które kiedyś zrobiły z niego maszynę do zabijania. Teraz wrócili po to, by z nim wreszcie skończyć.

"Samotnik" to nie tylko film o facecie, który został niesłusznie oskarżony i próbuje dowieść swojej niewinności. To przede wszystkim pełna dynamicznej akcji zwariowana podróż dwóch zagubionych dusz, które mają okazję zrozumieć, jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Jak cenne są przyjaźń i poleganie na sobie nawzajem – mówił reżyser Ric Roman Waugh ("Greenland", "Świat w ogniu", "Kandahar"), w rozmowie opublikowanej na yahoo.com.

Kto występuje w filmie?

W "Samotniku" bohaterowi granemu przez Jasona Stathama towarzyszy 15-letnia dziewczyna, którą uratował z morskiej toni. Wciela się w nią Bodhi Rae Breathnach ("Hamnet", "Obserwowani"). Gdy tylko młoda aktorka pojawiła się na castingu, Waugh i Statham wiedzieli od razu, że tylko ona może zagrać Jessie. "Potem na planie stworzyli fantastyczny duet, o czym widzowie przekonają się już niebawem" – przekonuje dystrybutor.

W doborowej obsadzie filmu znaleźli się także Bill Nighy ("To właśnie miłość", "Czas na miłość", "Hotel Marigold", "Omen: Początek", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka"), Naomi Ackie ("Mrugnij dwa razy", "Czwartkowy Klub Zbrodni", "Mickey 17", "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody"), Harriet Walter ("Rozważna i romantyczna", "Młoda Wiktoria", "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", "Ostatni pojedynek") i Daniel Mays ("Angielska robota", "Vera Drake", "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie").