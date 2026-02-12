Drugi sezon serialu "Rywale" pojawi się na platformie Disney+ w dwóch sześcioodcinkowych częściach – pierwsza z nich będzie dostępna od 15 maja. W dniu premiery zostaną udostępnione trzy odcinki, kolejne trafią na platformę co tydzień.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

Walka o telewizyjną franczyzę Central South West osiąga punkt kulminacyjny, gdy rywalizacja między Corinium a Venturer wkracza w nową, niebezpieczną fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek Tony Baddingham jest gotów pokonać rywali, manipulując najbliższymi i wykorzystując każdy skandal, by utrzymać władzę. Na tle hedonistycznego blichtru lat 80., życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie. Małżeństwa rozpadają się pod ciężarem ambicji, zakazane romanse grożą zniszczeniem rodzin, a dawno pogrzebane sekrety powracają ze zdwojoną siłą. Rywalizacja sprowadza wszystkich do granic wytrzymałości i stawia zasadnicze pytanie: jaka jest prawdziwa cena wojny?

O czym był pierwszy sezon?

W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, "Rywale" opowiadają historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O'Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem a córką Declana, Taggie O'Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony'ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć?

Kto występuje w serialu?

Do swoich ikonicznych już ról powracają m.in. David Tennant jako lord Tony Baddingham, Alex Hassell jako Rupert Campbell-Black, Aidan Turner jako Declan O'Hara, Nafessa Williams jako Cameron Cook, Bella Maclean jako Taggie O'Hara, Katherine Parkinson jako Lizzie Vereker, Danny Dyer jako Freddie Jones oraz Victoria Smurfit jako Maud O'Hara.

W drugim sezonie do obsady dołączają nowi goście specjalni Hayley Atwell jako Helen Gordon, była żona Ruperta Campbella-Blacka, oraz Rupert Everett jako jej mąż Malise Gordon, były trener i mentor Campbella-Blacka. W obsadzie pojawią się także Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, Eliot Salt i Jonny Weldon.

Kto stoi za serialem?

Serial "Rywale" został wyprodukowany przez Happy Prince (część ITV Studios), a producentami wykonawczymi są Dominic Treadwell-Collins, Alexander Lamb, Felicity Blunt, Elliot Hegarty, nagrodzona Olivierem dramatopisarka Laura Wade, autorka "Rywali" Jilly Cooper oraz Jonny Richards z ramienia Disney+. Również Eliza Mellor powraca jako producentka serialu. Za scenariusz odpowiadają Dominic Treadwell-Collins i Laura Wade, we współpracy z zespołem scenarzystów, a reżyserami są Elliot Hegarty, Jamie J. Johnson oraz Dee Koppang O'Leary.

Serial "Rywale" oparty jest na powieści o tym samym tytule, będącej częścią bestsellerowego cyklu "Rutshire Chronicles" autorstwa Jilly Cooper. Serial został zamówiony przez wiceprezesa ds. treści fabularnych Disney+ EMEA, Lee Masona.

Kontrowersje

Jeszcze przed premierą serial wywołał spore kontrowersje. Wszystko dlatego, że zawiera nad wyraz dużo seksu i zbereźnych treści – mimo że Disney+ jest z natury rzeczy familijną platformą streamingową.

Gwiazdor produkcji Aidan Turner chwalił się nawet w jednym z wywiadów, że na planie zdjęciowym wręcz tak "kipiało seksem", że producenci musieli zatrudnili aż dwoje koordynatorów intymności.