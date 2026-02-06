Horror SF "Skażenie" pojawił się na ekranach polskich kin dziś, 6 lutego 2026 roku.

O czym jest film?

W horrorze "Skażenie" wysoce zaraźliwy i nieustannie mutujący mikroorganizm został zamrożony i zamknięty w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym wiele dekad temu. Najniższy poziom, w którym zabezpieczono śmiercionośnego intruza starannie zapieczętowano, nikt nie miał do niego dostępu od lat. Obecnie obiekt zostaje sprzedany i zamieniony na magazyn. Wraz ze zmianą klimatu rośnie temperatura pod ziemią co powoduje ożywienie zapomnianego zagrożenia sprzed lat. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista od bioterroryzmu nieoczekiwanie będą musieli podjąć próbę zapanowania nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

Kto występuje w filmie?

Główne role w "Skażeniu" grają Joe Keery ("Stranger Things", "Free Guy", "Fargo"), Georgina Campbell ("Barbarzyńcy", "The Watchers", "Czarne lustro") i Liam Neeson ("Naga broń", "Uprowadzona", "Lista Schindlera"), a towarzyszą im Vanessa Redgrave ("Foxcatcher", "Pokuta", "Przerwana lekcja muzyki") i Leslie Manville ("Back to Black. Historia Amy Winehouse", "The Crown", "Zima pod znakiem Wrony").

Kto stoi za filmem?

Najnowszy film producenta kultowego "Zombieland" powstał w oparciu o bestsellerową książkę Davida Koeppa – autora scenariuszy do takich hitów, jak "Mission: Impossible", "Park Jurajski", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" czy "Spider-Man". Obraz wyreżyserował nagrodzony BAFTA Johnny Campbell – twórca, który zdobywał swoje doświadczenie na planach przebojowych seriali, jak "Westworld", "Doctor Who" czy "Shameless".

Zachwyt krytyków

Już sam zwiastun filmu "Skażenie" wywołał zainteresowanie. Wielu fanów gatunku emocjonowało się w sieci, że horror w gwiazdorskiej obsadzie może się okazać nawet ciekawszy niż budzący mieszane reakcje drugi sezon najbardziej znanej opowieści o morderczym grzybie, czyli serialu "The Last of Us".

I wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest. Film zebrał aż 91 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes. Polscy krytycy również są pod wrażeniem.

"Jest zabawnie, krwawo. Liam Neeson jak zawsze klasa! Joe Keery i Georgina Campbell ładnie się uzupełniają" – pisze Michał Kaczoń.

"Ogląda się jednym tchem. Od momentu pierwszego alarmu akcja pędzi jak oszalała" – zauważa Łukasz Karaś z serwisu Horror Show.