Ośmioodcinkowy serial "Wonder Man" jest dostępny w całości na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem jest ambitny aktor Simon Williams, który od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego.

Twórcy serialu od początku zakładali, że "Wonder Man" będzie produkcją inną niż dotychczasowe tytuły Marvela. Jak podkreślają, serial został pomyślany jako historia, którą można oglądać bez znajomości całego uniwersum, łącząca komediowy ton z emocjonalną opowieścią o marzeniach, porażkach i relacjach międzyludzkich.

Jak podkreśla Destin Daniel Cretton, współtwórca i reżyser serialu, "Wonder Man" to jedna z najbardziej nietypowych produkcji Marvela: To satyra na przemysł rozrywkowy, ale jednocześnie opowieść o dwóch samotnych postaciach, które uczą się, jak być dla siebie nawzajem. Serial łączy elementy komedii, dramatu i superbohaterskiej narracji, pokazując Hollywood jako miasto marzeń, ambicji i rozczarowań.

Wszystko to sprawiło, że serial jest chwalony przez zagranicznych krytyków za swój przewrotny i autoironiczny charakter. Na portalu Rotten Tomatoes aż 90 proc. recenzji jest pozytywnych.

Co więcej, za uznaniem krytyków idzie szalona wręcz popularność. "Wonder Man" to w tej chwili numer jeden całego światowego streamingu. Sukces serialu przeszedł najśmielsze oczekiwania twórców.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę Simona Williamsa odgrywa mający już duże doświadczenie w produkcjach superbohaterskich Yahya Abdul-Mateen II ("Candyman", "Watchmen", "Aquaman"), zaś jako Trevor Slattery pojawia się sam laureat Oscara Ben Kingsley ("Gandhi", "Lista Schindlera", "Czwartkowy Klub Zbrodni").

W pozostałych rolach występują Demetrius Grosse ("Rampage: Dzika furia", "13 godzin: Tajna misja w Benghazi", "Banshee"), Lauren Glazier ("Mindhunter", "See", "Zaginiona dziewczyna") oraz Zlatko Burić ("Superman", "W trójkącie", "2012") jako Von Kovak.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu, a także jego producentem wykonawczym i współreżyserem jest wspomniany Destin Daniel Cretton ("Urodzony w Ameryce", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Tylko sprawiedliwość"). Za kamerą stanęli także Tiffany Johnson ("Jak umrzeć w samotności", "Poker Face", "Czarny poniedziałek"), Stella Meghie ("Tiana", "Niepewne", "Ponad wszystko") oraz James Ponsoldt ("Rozgrywająca", "Terapia bez trzymanki", "Cudowne tu i teraz").