Filmy z serii "Szkoła nad morzem" zostaną wyemitowane na kanale Romance TV w niedziele 1, 8 i 15 lutego o godz. 20:00.

"Szkoła nad morzem: Świeża krew"

Emisja: 1 lutego, godz. 20:00

Reklama

Katharina Hendriks to dyrektorka szkoły mieszczącej się nad Zatoką Flensburską. Jest odpowiedzialna za 2000 uczniów i 100 nauczycieli. Kocha swój zawód, ale kłopotów przysparzają jej grożące szkole cięcia budżetowe autorstwa radnego Olsena oraz pomysł zatrudnienia na czas ograniczony jego brata Erika. Niezadowolenie Kathariny wzbudza również fakt, że jej uczniowie darzą sympatią chłopaka, który przerwał naukę i robi karierę jako food blocker.

"Szkoła nad morzem: Więzy rodzinne"

Emisja: 8 lutego, godz. 20:00

W nadmorskiej Flensburskiej Szkole Zawodowej jest niewiele zgłoszeń do klasy o profilu gastronomicznym. Dyrektorka szkoły, Katharina Hendriks, musi szybko znaleźć więcej chętnych, żeby klasa nie została zlikwidowana. Z ogromną niechęcią prosi o wsparcie wykładowcę wizytującego, Erika Olsena. W pierwszej chwili ta decyzja okazuje się zupełnie nietrafiona.

Reklama

"Szkoła nad morzem: Rodzicielskie radości"

Premiera: 15 lutego, godz. 20:00

Dyrektorka Katharina Hendrik jest jak zawsze mocno zaangażowana w swoją pracę. Tym razem zaprasza do siebie ciężarną, urlopowaną studentkę Tarę Wegner, żeby pomóc jej w ukończeniu studiów. Nowa sytuacja życiowa jest dla Kathariny bardzo dużym wyzwaniem.