Serial "Zabójcza przyjaźń" ("His & Hers") jest dostępny w całości na platformie Netflix.

O czym jest serial?

Akcja sześcioodcinkowego serialu rozgrywa się pośród upałów Atlanty, gdzie łaknąca samotności Anna Andrews coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega – sennym miasteczku, w którym dorastała – Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony – jego i jej – co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.

Kto występuje w serialu?

W rolę Anny Andrews wciela się Tessa Thompson ("Hedda", "Creed", "Pomiędzy"), zaś Jacka Harpera odgrywa Jon Bernthal ("Punisher", "Wilk z Wall Street", "Król Richard: Zwycięska rodzina").

W pozostałych rolach występują Pablo Schreiber ("13 godzin: Tajna misja w Benghazi", "Skok stulecia", "Drapacz chmur"), Marin Ireland ("Materialiści", "Aż do piekła", "Homeland") i Sunita Mani ("Wszystko wszędzie naraz", "GLOW", "Śmierć jednorożca").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, a zarazem jego głównym scenarzystą i reżyserem jest William Oldroyd ("Eileen", "Lady M."), który zaadaptował bestsellerową powieść Alice Feeney. Za kamerą stanęła także Anja Marquardt ("Dziewczyna z doświadczeniem").

Serial jest obecnie numerem jeden Netflixa w Polsce i na świecie, mimo że krytycy przyjęli produkcję dość chłodno. Przy czym polscy recenzenci już tradycyjnie narzekają znacznie bardziej niż zagraniczni – na portalu Rotten Tomatoes "Zabójczą przyjaźń" ocenia pozytywnie 68 proc. krytyków, podczas gdy na Filmwebie średnia ocen wynosi tylko 4.7.