"Noce i dnie" a dokładnie serialowa wersja tej powieści od lat ma wielu fanów. W poniedziałek, 19 stycznia platforma Netflix ogłosiła, że rozpoczęła prace nad nową wersją tego kultowego serialu.

Nowa produkcja Netflixa. Kultowe "Noce i dnie"

Jak czytamy w komunikacie prasowym platforma Netflix produkcja ta "przedstawi widzom cztery pory roku relacji Barbary i Bogumiła Niechciców, serwując ponadczasową opowieść o ich skomplikowanym uczuciu. Osadzony na przełomie XIX i XX wieku, to opowieść niezwykle aktualna, skupiona wokół codzienności małżeństwa Niechciców – ich wzlotów i upadków, małych i wielkich dylematów, czy pragnień i tęsknoty za tym, co utracone".

"Romantyczna Barbara oraz pragmatyczny Bogumił to postacie, które poprzez swoje różnice i odmienny język miłości mogą stać się zwierciadłem dla współczesnych związków, ukazując uniwersalne konflikty i dylematy, które towarzyszą nam od pokoleń" - czytamy w komunikacie.

Nowe "Noce i dnie" na platformie Netflix. Kto reżyseruje serial?

Za reżyserię serialu ma odpowiadać Kamila Tarabura. Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością – mówi. Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia - wyjaśnia.

Nowe "Noce i dnie". Kto zagra Barbarę i Bogumiła?

Choć Netflix na razie nie podaje, kto wcieli się w postać Barbary oraz Bogumiła, to w mediach pojawiły się już pierwsze doniesienia. Serwis NaEkranie.pl ustalił, że w Bogumiła Niechcica ma wcielić się Tomasz Schuchardt. Aktor gra również Stanisława Wokulskiego w nowej wersji "Lalki" również produkowanej przez platformę Netflix.

W roli Barbary widzowie mają zobaczyć Jaśminę Polak. Aktorka grała m.in. w filmie "F**king Bornholm" oraz serialu "Wzgórze psów". Serial "Noce i dnie" Netflixa ma liczyć 8 odcinków. Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się na platformie.