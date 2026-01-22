Złote Taśmy to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku. Na czele Zarządu Koła Piśmiennictwa stoi obecnie Barbara Hollender.

Nagroda Specjalna dla Tomasza Schuchardta

Nagroda Specjalna Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich za rok 2025 została przyznana Tomaszowi Schuchardtowi za wybitny wkład artystyczny w filmy "Dom dobry", "Ministranci", "Utrata równowagi", "Brat", "To się nie dzieje", a także za role serialowe w "Breslau" i "Heweliuszu". Wypada nadmienić, że aktor pojawił się także w przebojowym drugim sezonie serialu "1670" Netflixa, gdzie wcielił się w samego Jana Sobieskiego.

"Rok 2025 w polskim kinie miał dla nas twarz Tomasza Schuchardta, aktora wszechstronnego i nieustraszonego, który pomaga nam w rozumieniu trudnej codzienności" – czytamy w uzasadnieniu jury.

Złote Taśmy dla filmów von Horna i Andersona

Nie dziwią także nagrody SFP dla ostatnich filmów Magnusa von Horna i Paula Thomasa Andersona, jako że zarówno "Dziewczyna z igłą", jak "Jedna bitwa po drugiej" zostały szeroko uznane za wybitne osiągnięcia i zdobywają prestiżowe wyróżnienia pod niemal każdą szerokością geograficzną.

W kategorii filmu polskiego Złota Taśma powędrowała do "Dziewczyny z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna, zaś wyróżnienia otrzymały "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego i "Franz Kafka" Agnieszki Holland, z kolei w kategorii filmu zagranicznego Złotą Taśmę przyznano obrazowi "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, zaś wyróżniono "The Brutalist" Brady'ego Corbeta i "Flow" Gintsa Zilbalodisa.

Historia prestiżowych Złotych Taśm

Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego – krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 roku, jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz Polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego.

Wśród laureatów nagrody znajdują się twórcy i dzieła, których wartość artystyczną oraz podziw kolejnych pokoleń widzów potwierdził czas. Złote Taśmy w ostatnich latach otrzymali Paweł Maślona ("Kos"), Jonathan Glazer ("Strefa interesów"), Agnieszka Holland ("Zielona granica"), Paweł Łoziński ("Film balkonowy"), Jerzy Skolimowski ("IO"), Łukasz Ronduda i Łukasz Gutt ("Wszystkie nasze strachy"), Charlotte Wells ("Aftersun"), Steven Spielberg ("Fabelmanowie") oraz Jasmila Zbanić ("Aida").

Uroczyste wręczenie Złotych Taśm SFP zostało zaplanowane na 9 lutego 2026 roku.