Ellison poinformował o złożeniu wniosku do sądu w Delaware w liście do akcjonariuszy WBD w poniedziałek.

Paramount Skydance: Warner odmawia informacji o umowie z Netflixem

Szef Skydance zaznaczył, że Warner Bros. Discovery – który Paramount stara się nabyć w ramach wrogiego przejęcia – odmawiał informacji o umowie o sprzedaży części spółki Netflixowi. Chodzi m.in. o sposób wyceny całej transakcji, jak i wyceny części spółki, która pozostanie w rękach obecnych właścicieli, zawierającej kanały telewizyjne, w tym TVN.

Do publikacji listu dochodzi po tym, jak zarząd WBD ponownie odrzucił alternatywną wobec Netflixa ofertę Paramount dotyczącą nabycia koncernu.

Paramount Skydance: "Telewizyjna" część Warnera warta bardzo niewiele

Według Paramount pozostała część WBD – Discovery – będzie warta bardzo niewiele, biorąc pod uwagę problemy finansowe tradycyjnych telewizji. W związku z tym koncern Ellisona uznaje, że ich oferta przejęcia całego WBD, łącznie z telewizjami, jest lepsza dla akcjonariuszy od oferty Netflixa.

W liście Ellison zapowiedział również, że podczas tegorocznego walnego zgromadzenia WBD Paramount zgłosi kandydatów na członków zarządów spółki, co jest nowym elementem próby wrogiego przejęcia, z pominięciem obecnego zarządu.

Oficjalna zgoda na sprzedaż części Warner Bros. Netflixowi

Warner Bros. Discovery w zeszłym miesiącu zgodziło się sprzedać Netflixowi część firmy związaną ze streamingiem i studiami filmowymi za 82,7 miliarda dolarów. Paramount złożył ofertę wycenianą na 108,4 mld dotyczącą całej spółki. Paramount sugerował, że może zwiększyć wartość oferty, lecz dotąd tego nie zrobił.