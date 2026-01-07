Film "Violette" pojawi się w polskich kinach w bliżej niesprecyzowanym terminie w 2026 roku.

O czym jest film?

Violette Toussaint to opiekunka cmentarza w małym miasteczku w Burgundii. Jest wyjątkową obserwatorką i uważną, pełną empatii słuchaczką. Jej spokojne życie wypełniają rozmowy z barwnymi pracownikami cmentarza oraz licznymi odwiedzającymi, którzy dzielą się swoimi historiami o stracie, miłości i życiu. Rutynę Violette burzy jednak pojawienie się miejscowego komendanta policji z nietypową prośbą. Wraz z rodzącym się między nimi uczuciem kobieta zaczyna rozumieć, że aby dać sobie kolejną szansę na życie – i wbrew wszelkim przeciwnościom także na miłość – musi odkryć prawdę kryjącą się w dawno pogrzebanych tajemnicach własnej przeszłości.

Kto występuje w filmie?

W tytułową rolę wcieliła się Leïla Bekhti ("Zakochany Paryż", "Prorok", "Bejrut"), a partnerują jej Matthias Schoenaerts ("Z krwi i kości", "Dziewczyna z portretu", "Z dala od zgiełku"), Sergio Castellitto ("Zakochany Paryż", "Namiętność", "Konklawe"), ulubiony aktor Jeuneta Dominique Pinon ("Delicatessen", "Amelia", "Miasto zaginionych dzieci"), Melvil Poupaud ("Na zawsze Laurence", "Speed Racer", "Czas, który pozostał") oraz Anouk Grinberg ("Mój mężczyzna", "Bachor", "Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy").

Kto stoi za filmem?

Scenariusz adaptowany na podstawie bestsellerowej, wydanej również w Polsce powieści Valérie Perrin "Życie Violette" napisali Jean-Pierre Jeunet ("Delicatessen", "Amelia", "Miasto zaginionych dzieci") i Guillaume Laurant ("Amelia", "Jak dwie krople wody", "Zgubiłam swoje ciało").