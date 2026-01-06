Film "2000 metrów do Andrijiwki" jest dostępny dla abonentów platformy CANAL+ online.

Reżyser i fotograf na froncie

Latem 2023 roku reżyser Mścisław Czernow ze swoim kolegą z Associated Press, fotografem Alexem Babenko, dołącza do brygady walczącej o odzyskanie wsi o nazwie Andrijiwka, która jest niedaleko Bachmutu. Droga do niej wiedzie przez zaminowany las – zaledwie dwa kilometry, które stają się symbolem całej wojny.

Wojna widziana z kamer na hełmach

Wydarzenia wojny w Ukrainie widziane z kamer zainstalowanych na hełmach żołnierzy oraz z kamery reżysera – ten dokument szokuje, jednocześnie wciągając od pierwszych minut. Gdy atakują drony i wybuchają granaty, widzowie znajdują się bezpośrednio na polu walki. Mała Andrijiwka, właściwie zniszczona od 2023 roku, ma strategiczne położenie i staje się ośrodkiem wojny, w której ważą się losy kraju i każdego z żołnierzy, który stanął w jego obronie.

Refleksje ukraińskich żołnierzy

Film łączy nagrania reżysera, materiały z kamer na hełmach żołnierzy oraz momenty refleksji ukraińskich żołnierzy w chwilach wytchnienia od walk. Z bliska widzimy niełatwe decyzje, stratę towarzyszy i ogromny koszt obrony ojczyzny. Prawda jest taka, że ta walka jest tylko o nazwę terytorium. Ludzi już tam nie ma, domów też, wszystko jest zniszczone. A zwłaszcza wspomnienia.