"Wiedźmin" pojawi się dziś, 1 stycznia o godzinie 21:00 na antenie Zoom TV.

Najbardziej kultowa adaptacja

"Wiedźmin" w reżyserii Marka Brodzkiego to pierwsza pełnometrażowa adaptacja twórczości Andrzeja Sapkowskiego – jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy współczesnych, którego książki już do 2013 roku rozeszły się w kraju w liczbie dwóch milionów egzemplarzy.

Fenomen sagi wykroczył daleko poza literaturę, owocując wielokrotnymi adaptacjami filmowymi, serialowymi, a także niezwykle popularnymi grami komputerowymi i planszowymi. Najnowszym przykładem jest gra "Wiedźmin: Legacy", której kampania crowdfundingowa osiągnęła cel zbiórki w zaledwie cztery minuty.

Początki wiedźmińskiej historii

Początki "wiedźmińskiej" historii sięgają opowiadań publikowanych na łamach miesięcznika "Fantastyka". To właśnie one stworzyły podwaliny pod pięciotomową sagę, obejmującą m.in. "Krew elfów" i "Panią Jeziora". Choć "Sezon burz" oraz "Rozdroże kruków" nie należą formalnie do głównego cyklu, znacząco rozszerzają świat przedstawiony, stanowiąc uzupełnienie historii Geralta z Rivii.

Oczywisty wybór do roli Wiedźmina

Wybór Michała Żebrowskiego do roli Geralta był dla twórców oczywisty – reżyser Marek Brodzki nie przewidywał szerokich castingów, uznając aktora za idealne ucieleśnienie bohatera Sapkowskiego. W momencie angażu Żebrowski miał już na swoim koncie role w superprodukcjach "Ogniem i mieczem" oraz "Pan Tadeusz".

Przygotowania do roli były wyjątkowo wymagające – aktor trenował pod okiem mistrza aikido Jana Wysockiego sześć godzin dziennie przez siedem miesięcy, aby jak najwierniej oddać styl walk Geralta.

Na ekranie towarzyszą Żebrowskiemu najpopularniejsze nazwiska tamtego okresu, czyli aktorzy, którzy współtworzą unikalny klimat pierwszej polskiej adaptacji wiedźmińskiego świata, m.in. Zbigniew Zamachowski, Grażyna Wolszczak, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka czy Agata Buzek.

"Bezpański" scenariusz i muzyka Ciechowskiego

Scenariusz filmu przygotował Michał Szczerbic, choć jego nazwisko nie pojawiło się ostatecznie w napisach końcowych z powodu rozbieżności między pierwotną wersją tekstu a finalnym kształtem produkcji.

Za warstwę muzyczną odpowiadał zmarły w 2001 roku Grzegorz Ciechowski (lider i wokalista zespołu Republika), którego kompozycje do dziś pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów filmu.

Realizacja "Wiedźmina" objęła liczne lokacje w całej Polsce – od Gór Świętokrzyskich i Karkonoszy, przez okolice Malborka i Kielc, po Warszawę, zamek w Gniewie i Grodziec. W produkcji wykorzystano nowoczesne jak na tamte lata efekty komputerowe oraz choreografię walk opracowaną przez mistrza aikido Jacka Wysockiego. Film stanowił równolegle część większego projektu, którego kontynuacją był emitowany w 2002 roku serial – również ceniony przez wielu fanów bardziej niż serial Netflixa.