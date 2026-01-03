Dziewiąty sezon serialu "Zwierzyniec doktor Mertens" zadebiutuje dziś, 3 stycznia o godz. 19:00 na kanale Romance TV, a kolejne odcinki będą się pojawiać o tej właśnie godzinie w każdą sobotę i niedzielę.

O czym jest serial?

Lekarka weterynarii doktor Susanne Mertens od wielu lat opiekuje się zwierzętami w Lipskim Ogrodzie Zoologicznym. Doświadcza wielu zarówno niebezpiecznych jak i wzruszających sytuacji. W styczniowe weekendy widzowie będą mogli śledzić jej dalsze losy w najnowszym sezonie lubianej rodzinnej serii.

Reklama

Co się wydarzy w nowym sezonie?

W najnowszym sezonie Susanne Mertens znów jest szefową weterynarzy w ogrodzie zoologicznym. Zachwyca ją wiedza i umiejętności kolegi z uczelni, doktora Mattea Bergera. Proponuje mu pracę w zoo. Prywatnie jest w jednak związku z Mikiem, który cierpi na chorobę nowotworową. To martwi Susanne. Chciałaby mu pomóc i zaplanować operację, jednak Mike nie chce się na nią zgodzić.

W pracy Susanne udało się znaleźć sponsora projektu dla młodych talentów. Jednak jego wsparcie jest uzależnione od warunku, który nie odpowiada doktor Mertens. Nie jest pewne, czy projekt dojdzie do skutku. Dodatkowo lekarka i jej kolega Matteo zbliżają się do siebie, jednak mężczyzna coś ukrywa. Dochodzi do tego, że nie pojawia się on na umówionej operacji, co bardzo złości Susanne. Nie wie ona, że chodzi tu o prawo do wykonywania zawodu, które wisi na włosku.