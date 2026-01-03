Film "Bałtyk" jest do wypożyczenia wyłącznie w serwisie Premiery CANAL+ w cenie 17,99 zł.

O czym jest film?

"Bałtyk" to film dokumentalny, który przybliża widzom historię Mieci, prowadzącej od czterdziestu lat słynną wędzarnię ryb w Łebie. To kobieta znana w całym miasteczku i regionie, dla której praca jest sensem życia. Problemy zdrowotne zaczynają jednak uświadamiać Mieci, że jej biznes będzie musiał kiedyś przejść w inne ręce, a ona sama musi odnaleźć siebie na nowo. Film to poruszająca historia ambicji i poświęcenia, opowiedziana z czułością i autentyzmem, a jej wyrazista bohaterka, Miecia, zostaje z widzami na dłużej.

Kto stoi za filmem?

Znakomity debiut dokumentalny Igi Lis otwierał 65. Krakowski Festiwal Filmowy i trafił do ponad 100 kin w całej Polsce. Zachwycił też widzów i krytyków.

"Dwudziestoparolatka robi ciepły, czuły, pozbawiony dydaktyki i jakichkolwiek prób oceniania film, a wy się boicie, że generacja Z zepsuje kino" – ironizował Jacek Sobczyński na Filmwebie.

"Lombard 2.0, aromat wakacji z czasów dzieciństwa, dobry zmysł obserwacyjny i ucho do dialogów młodej dokumentalistki" – pisała Katarzyna Kebernik.

"Iga Lis odnalazła serce Łeby w wędzarni u Pani Mieci. I tak powstał urzekający, dobrze zrealizowany portret kobiecej siły, poświęcenia i walki z komercją Bałtyku" – spostrzegała Daria Sienkiewicz.