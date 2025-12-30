"Boże Ciało" pojawi na antenie Kino Polska dziś, we wtorek, 30 grudnia o godz. 20:00.

Niezwykła historia na faktach

"Boże Ciało" to oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o 20-letnim Danielu (granym przez Bartosza Bielenię), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę. Marzy, by zostać księdzem, jednak z powodu swojej przeszłości nie ma na to szans. Los jednak sprawia, że w małej miejscowości na południu Polski, chłopak zostaje omyłkowo wzięty za duchownego. Korzystając z okazji, Daniel wciela się w rolę księdza, prowadząc parafię w niekonwencjonalny, ale niezwykle szczery i poruszający sposób. Film porusza temat uniwersalny, a jednocześnie głęboko osadzony w polskich realiach, co sprawia, że odbiór tej opowieści może być niezwykle osobisty i emocjonalny. Za scenariusz odpowiada Mateusz Pacewicz, który został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Reklama

Niesamowita kreacja aktorska

Reklama

Głównym bohaterem filmu jest Daniel, znakomicie zagrany przez Bartosza Bielenię. Jego hipnotyzująca kreacja została doceniona nie tylko w Polsce, ale i za granicą – aktor znalazł się m.in. na prestiżowej liście "10 Shooting Stars" Europejskiej Akademii Filmowej. Obok niego na ekranie pojawiają się także bardzo chwaleni za swoje występy Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek oraz Leszek Lichota.

Międzynarodowy sukces

Z raportu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2019 wynika, że "Boże Ciało" było trzecim najchętniej oglądanym tego roku filmem w Polsce (1 592 106 widzów). Ogromny sukces filmu nie ograniczył się tylko do polskich kin. "Boże Ciało" miało swoją premierę na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie zebrało entuzjastyczne recenzje.

Dzieło zostało także nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" w 2020 roku. To trzecia w historii polska produkcja reżyserowana przez Jana Komasę, która odniosła międzynarodowy sukces, zaraz po "Sali samobójców" i "Mieście 44". Na ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej konkurował m.in. z "Parasite" Bonga Joon-ho oraz "Bólem i blaskiem" Pedra Almodóvara.

Dla Komasy film stał się przepustką do kariery w Hollywood. Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Toronto w ramach prestiżowej sekcji Centrepiece zaprezentowano nowy film polskiego reżysera, "Dobry chłopiec", ze znanym z serialu "Dojrzewanie" Stephenem Grahamem w roli głównej. Z kolei pod koniec listopada na ekrany wszedł doceniony thriller Komasy "Rocznica" z gwiazdą serialu "Bridgertonowie" Phoebe Dynevor, Diane Lane, Zoey Dutch i Kyle'em Chandlerem.