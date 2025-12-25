Wszystkie sześć odcinków serialu "Marzycielka – stając się Karen Blixen" można oglądać bezpłatnie na platformie ARTE.tv.

Wyrazista rola Connie Nielsen

Każdy z sześciu odcinków serialu "Marzycielka – stając się Karen Blixen" tworzy poruszającą opowieść o narodzinach twórczości jednej z najważniejszych autorek XX wieku. Produkcja ukazuje moment przełomowy w życiu kobiety – jej powrót z Afryki do Danii i drogę od osobistej tragedii do literackiego spełnienia. Dzięki precyzyjnej realizacji oraz wyrazistej roli Connie Nielsen ("Gladiator", "Wonder Woman", "Liga Sprawiedliwości"), nominowanej do nagrody Emmy, serial odsłania zarówno ograniczenia, z jakimi mierzyła się pisarka w patriarchalnej rodzinie, jak i jej determinację, by z doświadczeń porażki stworzyć książkę o swoim życiu w Kenii, nominowaną później do literackiej nagrody Nobla. Serial wyróżnia się dbałością o szczegół, silnymi kreacjami aktorskimi oraz umiejętnością pokazania, jak intymne konflikty i rodzinne napięcia przeradzają się w paliwo dla wielkiej literatury.

Niezwykła historia Karen Blixen

Karen Blixen urodziła się w 1885 roku w duńskim miasteczku Ringsted, w rodzinie szlacheckiej. Prowadziła barwne życie - zdobywała wykształcenie w Kopenhadze, Paryżu i Rzymie, jednak najciekawszym okresem okazał się jej pobyt w Afryce, do której wyjechała po ślubie ze szwedzkim baronem i swoim dalekim kuzynem. Przez kilka lat prowadzili wspólnie plantację kawy w Kenii, jednak liczne zdrady męża oraz fakt, że zaraził ją syfilisem skłoniły Blixen do rozstania. Postanowiła samodzielnie prowadzić ten wymagający biznes, stawiając czoła surowym warunkom, różnicom kulturowym oraz wyzwaniom męskiego świata. To właśnie w Afryce przeżyła słynny, uwieczniony później w hollywoodzkim filmie romans z brytyjskim arystokratą Denysem Finch-Hattonem – brutalnie przerwany tragiczną śmiercią mężczyzny w wypadku samolotowym. W 1931 roku doszło do załamania rynku kawy, a plantacja Blixen zbankrutowała, co zmusiło ją do powrotu do Danii.

Początki kariery pisarskiej Blixen

Po powrocie do ojczyzny Karen Blixen miała trudności z przystosowaniem się do codzienności świata, który dawno zostawił za sobą. Okres tych kilku pierwszych lat w Danii jest głównym tematem serialu "Marzycielka – stając się Karen Blixen". To wtedy zaczęła pisać, mierząc się z wieloma wyzwaniami i walcząc o spełnienie swoich marzeń o zostaniu poczytną autorką. W 1934 roku, pod pseudonimem Isaak Dinesem, wydała swoją pierwszą książkę "Siedem niesamowitych opowieści". Trzy lata później ukazało się pierwsze wydanie jej najbardziej znanego dzieła "Pożegnanie z Afryką". Autobiograficzna powieść doczekała się ekranizacji w połowie lat 80. Film wyreżyserował Sydney Pollack, a w rolach głównych wystąpili Meryl Streep i Robert Redford.

Kandydatka do Nagrody Nobla

Karen Blixen była nie tylko popularną, ale także szanowaną, docenianą i nagradzaną pisarką. W 1939 roku została laureatką "Tagea Brandt Rejselegat" – nagrody przyznawanej duńskim kobietom za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury lub sztuki. W 1952 roku otrzymała prestiżową nagrodę "Złote Laury" – największe możliwe wyróżnienie dla pisarzy i pisarek w Danii. Przyznano jej również medal "Ingenito et arti" – duńskie odznaczenie cywilne, przyznawane za zasługi dla nauki i sztuki. Dwukrotnie była kandydatką do literackiej Nagrody Nobla, jednak nigdy jej nie otrzymała.