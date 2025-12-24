Dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" pojawiły się 10 grudnia na platformie Disney+, dziś, 24 grudnia zadebiutował odcinek czwarty, a kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest drugi sezon?

W drugim sezonie serialu zaatakowano granicę chroniącą Obóz Herosów, więc Percy Jackson wyrusza w niezwykły rejs po Morzu Potworów. Chce odnaleźć przyjaciela, Grovera, oraz Złote Runo – jedyną nadzieję na ocalenie obozu. Pomogą mu Annabeth, Clarisse i cyklop Tyson. Percy musi przetrwać, aby udaremnić spisek Luke’a i Kronosa, którzy zamierzają obalić Olimp.

Reklama

Kto występuje w drugim sezonie?

W drugim sezonie w rolach głównych występują Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn i Daniel Diemer. W rolach powracających i gościnnych na ekranie pojawiają się m.in. Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt i Toby Stephens.

Kto stoi za drugim sezonem?

Reklama

Stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana E. Steinberga drugi sezon serialu wyprodukowali Steinberg i Dan Shotz, a także Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein z The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell z The Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler i Sarah Watson.

Prace nad trzecim sezonem

Trzeci sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" jest obecnie kręcony w Vancouver. Tymczasem widzowie mogą ponownie zanurzyć się w emocjach pierwszego sezonu, który jest dostępny w całości na platformie Disney+.

Wygląda na to, że serial z czasem tylko zyskuje na jakości – pierwszy sezon "Percy'ego Jacksona" zebrał i tak już imponujące 95 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, podczas gdy po pierwszych opiniach sezon drugi ma już pełne 100 proc. pozytywnych recenzji.