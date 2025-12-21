Premiera pierwszych odcinków drugiego sezonu serialu "Klangor" nastąpi już 9 stycznia w serwisie streamingowym CANAL+ online.

O czym jest drugi sezon?

Drugi sezon "Klangoru" skupia się na Heli Zdun (Małgorzata Gorol), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką, lecz Wiki (Mary Pawłowska) znika tuż po ich pierwszym spotkaniu. Wciągnięta w mroczny świat więziennych układów, przemocy i rodzinnych tajemnic, Hela rozpoczyna własne śledztwo. To dla niej nie tylko walka o prawdę, lecz także ostatnia szansa, by stać się kimś więcej niż nieobecną matką.

"Klangor" w swoim drugim sezonie przyjmuje formę antologii: to samodzielna opowieść osadzona w znanym już, mrocznym uniwersum Świnoujścia, gdzie przeszłe układy i nierozwiązane sprawy wciąż odciskają piętno na życiu bohaterów. Nowa odsłona pozostaje wierna klimatowi pierwszej części, ponownie zaglądając w hermetyczny świat więzienia i ludzi, którzy nim rządzą – przestrzeń, w której sekrety nie utrzymują się długo, a prawda prędzej czy później wypływa na powierzchnię.

Choć opowiadamy zupełnie nową historię, wciąż poruszamy się w tym samym, gęstym od emocji i moralnych napięć świecie. "Klangor" pozostaje opowieścią o ludziach, którzy na różne sposoby szukają sprawiedliwości, często wbrew sobie i wbrew systemowi – mówi Łukasz Kośmicki, reżyser serialu.

Kto występuje w drugim sezonie?

Do dobrze znanych widzom ról powracają m.in. Magdalena Czerwińska ("Porządny człowiek", "Kret", "Infamia") jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski ("Inspekcja", "Jestem Twój", "Historia Roja") jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik ("Dom zły", "Drogówka", "Informacja zwrotna") jako Rafał Wejman. W kluczowych nowych rolach, poza wspomnianymi Małgorzatą Gorol ("Jedna dusza", "Twarz", "Odwilż") i Mary Pawłowską ("Wielka Warszawska", "Pati"), zobaczymy także Piotra Trojana ("Czarne stokrotki", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Johnny"), Jacka Belera ("Czarne stokrotki", "Heweliusz", "Inni ludzie") i Weronikę Książkiewicz ("Furioza", "Herkules", "Powrót do tamtych dni").

Kto stoi za drugim sezonem?

Za drugą odsłonę "Klangoru" odpowiadają twórcy pierwszego sezonu – reżyser Łukasz Kośmicki ("Emigracja XD") i scenarzysta Kacper Wysocki ("Belfer", "Informacja zwrotna"). Do duetu dołączył współscenarzysta Kirk Kjeldsen, autor powieści "The Depths", która znalazła się w zbiorze New Jersey Star-Ledger's 10 Best Books of 2018 list. Za zdjęcia odpowiadają Witold Płóciennik ("Klangor", "Minuta ciszy") i Piotr Niemyjski ("Sortownia", "Wyrwa"). Producentami są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman z CANAL+ oraz Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV.