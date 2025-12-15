Serial "To jej wina" ("All Her Fault") jest od dziś, 15 grudnia, dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Do serwisu trafiły dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień, w poniedziałki.

Kto stoi za serialem?

Serial "To jej wina" został wyprodukowany przez Carnival Films ("Dzień szakala", "Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy"), część Universal International Studios, oddział Universal Studio Group.

Scenarzystką, twórczynią i producentką wykonawczą serialu jest Megan Gallagher ("Wolf", "W cieniu podejrzeń"). Pozostałymi producentami wykonawczymi są Nigel Marchant, Gareth Neame i Joanna Strevens z Carnival Films oraz Sarah Snook, Minkie Spiro, Christine Sacani i Jennifer Gabler Rawlings.

Kto występuje w serialu?

W produkcji występują laureatka Złotego Globu i nagrody Emmy Sarah Snook ("Sukcesja"), nominowana do Złotego Globu Dakota Fanning ("Ripley"), nominowany do Emmy Jake Lacy ("Niedaleko pada jabłko", "Biały Lotos") oraz Michael Peña ("Niepowstrzymany").

W pozostałych rolach pojawiają się Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud i Kartiah Vergara.

O czym jest serial?

Serial "To jej wina" został oparty na bestsellerowej powieści Andrei Mary. Marissa Irvine (Sarah Snook) przyjeżdża odebrać swojego synka Mila po jego pierwszej wizycie u nowego kolegi. Drzwi otwiera jednak kobieta, której Marissa nie rozpoznaje – nie jest matką chłopca, nie zna Mila i twierdzi, że nigdy o nim nie słyszała. Tak zaczyna się największy koszmar kobiety, a na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety.