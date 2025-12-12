Kinowa premiera filmu "Teściowie 3" odbyła się 12 września 2025 roku, a w miesiąc od premiery przekroczyła pułap 1,2 miliona widzów, co czyni ją drugim najpopularniejszym polskim filmem roku – po głośnym "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego.

Gdzie oglądać trzecią część?

Po spektakularnym sukcesie "Teściów 3" w kinach – prawie 1,3 mln. widzów – tytuł rusza na podbój serc użytkowników platform streamingowych. Od 12 grudnia film niespodziewanie będzie można zobaczyć w Playerze za pośrednictwem "Wypożyczalni Playera".

O czym opowiada trzecia część?

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie", który zdążył już zyskać status dzieła kultowego, ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji.

To film, który znów pokaże, że w rodzinnych relacjach nic nie jest oczywiste, a każda uroczystość może w ułamku sekundy przerodzić się w bezwzględną i często absurdalną wojnę. W tej części zdejmuję z bohaterów kolejne maski, dzięki czemu widzowie poznają ich od nowej strony. Ponownie staramy się nie oceniać a zrozumieć. Wbijane wzajemnie szpilki są ostrzejsze, bo nasi bohaterowie mają teraz jeszcze więcej do stracenia – i więcej do zyskania! A to wszystko mam nadzieję, przyniesie widzom jeszcze więcej wzruszeń i śmiechu – mówił przed premierą reżyser Kuba Michalczuk.

Kto występuje w trzeciej części?

W produkcji bierze udział gwiazdorska obsada: Izabela Kuna jako Wanda, Adam Woronowicz jako Tadeusz, Maja Ostaszewska jako Małgorzata. Powraca Marcin Dorociński jako Andrzej. Do głównej czwórki dołączają Magdalena Popławska jako Grażyna – przyjaciółka i psychoterapeutka Małgorzaty, Wojciech Mecwaldowski jako Marek – lokalny przedsiębiorca z własnymi ambicjami oraz Joachim Lamża jako ojciec Wandy.

Kto stoi za trzecią częścią?

Autorem scenariusza ponownie jest Marek Modzelewski, odpowiedzialny również za dwie pierwsze części. Za reżyserię odpowiada Kuba Michalczuk, za zdjęcia – Kacper Fertacz. Muzykę skomponował Jerzy Rogiewicz, scenografię przygotowała Justyna Markowska, a kostiumy – Maria Bulanda.

Za charakteryzację odpowiada Kinga Krulikowska, za dźwięk – Błażej Kafarski, a za montaż – Sebastian Mialik. Reżyserką obsady jest Marta Kownacka, a producentem – Michał Kwieciński.

Producentką wykonawczą jest Małgorzata Fogel-Gabryś, a kierownikiem produkcji – Bartosz Ślepowron- Wyrzykowski.

Świetne recenzje

Trzecia część zebrała znakomite recenzje od krytyków. Wśród recenzentów dominuje przekonanie, że film jest niemal tak dobry albo wręcz dorównuje części pierwszej – i jest dużo lepszy od części drugiej.

"Oczko niżej niż pierwsza część, którą pod względem tekstowym i teatralnym sznytem, uważam za dzieło ponadprzeciętne. Dwójka oficjalnie dla mnie nie istnieje. Straszne było patrzeć, jak taki dobry koncept poszedł w konwencję Patryka Vegi z Last Minute i bazował na żartach, że ludzie ze wsi nie potrafią zachować się w hotelu i na lotnisku hehe. Trójce zdecydowanie bliżej do części pierwszej. Wrócił reżyser, wrócił Marcin Dorociński i wróciła refleksja o czym pierwotnie była ta seria. Dlaczego zatem oczko niżej? Bo tym razem jest więcej tragi niż komedii. Bohaterowie puszczają gardę i odsłaniają swoje słabe punkty. Poznajemy ich lepiej, ale częściej im po ludzku współczułem niż mnie to bawiło. Jest w ich relacjach też kilka skrótów fabularnych, gdzie człowiek sobie myśli - i już? Tak po prostu? Ale tak w dużym obrazku, pozytywnie, przyjemny seans i duże uff, odratowali tę serię" – pisze Piotr Knioła, znany w sieci jako PigOut.

"Komedia spełniona. Michalczuk i Modzelewski, żonglując humorem raz wysokim, raz niskim, mówią wprost, że nigdy nie jest za późno, aby upomnieć się o szczęście" – opiniuje Bartek Czartoryski.

"Moja słabość do Teściów trwa, a trzecia część tylko ją umacnia. Charakterystyczne kreacje doskonałych aktorów, niepowtarzalny klimat i celnie, ironicznie ale i z empatią ujęte typowo polskie przywary. Jeden z najlepszych formatów rozrywkowych w polskim współczesnym kinie!" – zachwyca się Anna Tatarska.