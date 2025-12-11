Film "Pies 51" pojawi się w polskich kinach 2 stycznia 2026 roku.

O czym jest film?

W niedalekiej przyszłości Paryż podzielony jest na trzy strefy społeczne, a nad porządkiem czuwa ALMA – zaawansowana sztuczna inteligencja, która całkowicie odmieniła funkcjonowanie policji. Gdy twórca ALMY zostaje zamordowany, śledztwo trafia w ręce nietypowego duetu: Salii – elitarnej agentki ze Strefy 2 – oraz Zema, zgorzkniałego gliniarza z najniższej, wykluczonej Strefy 3. Choć dzieli ich wszystko, muszą połączyć siły, by odkryć prawdę, która może wstrząsnąć fundamentami systemu.

Reklama

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znaleźli się Gilles Lellouche ("Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka", "Marsylski łącznik"), Adèle Exarchopoulos ("Życie Adeli", "Beating Hearts"), Louis Garrel ("Saint-Exupéry. Zanim powstał Mały Książę") oraz Romain Duris ("Królestwo zwierząt", "Dziewczyna z lilią").

Kto stoi za filmem?

Reklama

Film wyreżyserował Cédric Jimenez, który także napisał scenariusz wespół z Olivierem Demangelem.

Krytycy zachwycili się niezwykłą warstwą wizualną oraz scenariuszem, który powstał na podstawie kultowej powieści Laurenta Gaudé, zdobywcy prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Goncourtów.

"Reżyseria Jimeneza jest wirtuozerska!" – zawyrokowali Samuel Douhaire i Guillemette Odicino w programie "Télérama".

"Skuteczny thriller, który trzyma widza w napięciu, z bardzo niewielką ilością czasu na odpoczynek. Jimenez w wyrafinowanym stylu przechodzi do sedna" – pisał Lee Marshall na łamach "Screen Daily".

"Wyjątkowy film pełen efektownych scen akcji, trafnie stawiający pytania etyczne o granice ingerencji sztucznej inteligencji. Zrealizowany z chirurgiczną precyzją" – dowodziła Marie-Laure Laville w "Move on Magazine".