Serial "Kocham LA" zadebiutował 3 listopada na platformie HBO Max, a od poniedziałku, 8 grudnia, można oglądać odcinek szósty. Serial będzie się składał z ośmiu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Finał produkcji przewidziany jest na 22 grudnia.

Drugi sezon pewny

Podczas listopadowej konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO oraz HBO Max Content, ogłosił, że serial "Kocham LA" został przedłużony o drugi sezon.

Serial "Kocham LA", którego twórczynią i gwiazdą jest Rachel Sennott, należy do jednych z najszybciej zyskujących popularność oryginalnych seriali komediowych i utrzymuje się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych nowych seriali komediowych HBO w historii platformy, osiągając średnią oglądalność na poziomie prawie 2 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych na wszystkich platformach.

O czym jest serial?

Serial HBO Original "Kocham LA" opowiada o losach ambitnej grupy przyjaciół, która stawia czoła życiowym wyzwaniom i miłosnym rozterkom w Los Angeles.

Zdaniem krytyków "Kocham LA" to jedno z najbardziej świeżych i autentycznych spojrzeń na życie młodych dorosłych w wielkim mieście. Serial został uznany przez krytyków za kalifornijską wersję kultowego serialu Leny Dunham "Dziewczyny" oraz jest porównywany do takich hitów HBO, jak "Euforia" czy "Przyjaciele". Aż 84 proc. na portalu Rotten Tomatoes ocenia "Kocham LA" pozytywnie, a za największy atut powszechnie uznaje się rolę 30-letniej Rachel Sennott.

"Kocham LA" został opisany jako "bardzo zabawny" przez IndieWire, "komediowe złoto" przez "Elle", "komedię, która jest zarówno precyzyjna, jak i szalona" przez Vulture. Jest także chwalony za "zwartą produkcję, rześkie dialogi i bogatą fotografię" przez "Los Angeles Timesa".

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Rachel Sennott (Maia), Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A'zion (Tallulah) i True Whitaker (Alani). W rolach gościnnych występują Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez i Colin Woodell.

Kto stoi za serialem?

Serial "Kocham LA" został stworzony przez Rachel Sennott, która jest również producentką wykonawczą. Wśród producentów wykonawczych są także Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri i Lorene Scafaria. Za kamerą stanęli z kolei Rachel Sennott, Lorene Scafaria, Bill Benz i Kevin Bray.