Serial "Wild Things" oparty na oryginalnym podcaście Apple "Wild Things: Siegfried & Roy" pojawi się w bliżej niesprecyzowanym terminie w 2026 roku na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

Każdy z ośmiu odcinków trwających godzinę opowie historię niezwykłej relacji dwóch największych iluzjonistów w historii, którzy – wraz ze swoimi białymi tygrysami – mieli za zadanie przekształcić Las Vegas w przyjazne rodzinom miejsce rozrywki. Duet będzie przesuwał granice iluzji i rzeczywistości – zarówno zawodowo, jak i prywatnie – aż do momentu tragedii, który rzuci nowe światło na ich ostatni pokaz i rozpocznie tajemnicze dochodzenie.

Kto występuje w serialu?

Jude Law ("Młody papież", "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", "Black Rabbit") zagra Siegfrieda, a Andrew Garfield ("Pod sztandarem nieba", "Tick, Tick...Boom!", "Sztuka pięknego życia") wciela się w Roya. W pozostałych rolach występują Brett Gelman ("Stranger Things", "Kobieta z jeziora", "Spuszczone ze smyczy"), Justin Theroux ("Poker Face", "Rozgrywająca", "Beetlejuice Beetlejuice"), Justin Bartha ("Skarb narodów", "Kac Vegas", "Ojciec chrzestny Harlemu"), Cameron Britton ("Mindhunter", "Mężczyzna imieniem Otto", "Mickey 17"), Bill Heck ("Wstrzymaj oddech", "Stary człowiek", "Ballada o Busterze Scruggsie"), Jessica Madsen ("Bridgertonowie", "Leatherface", "Rambo: Ostatnia krew") oraz Darius Fraser ("W ukryciu", "Poker Face", "Sprawa idealna").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz oraz funkcję showrunnera i producenta wykonawczego objął sześciokrotnie nominowany do nagrody Emmy John Hoffman (współtwórca i showrunner kryminalnego hitu "Zbrodnie po sąsiedzku").

Matt Shakman ("Monarch: Dziedzictwo potworów", "WandaVision", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki") wyreżyseruje pilotażowy odcinek i będzie producentem wykonawczym.

Produkcja powstanie dla Apple Studios, a producentem będzie Imagine Entertainment. Serial "Wild Things" bazuje na popularnym, oryginalnym podcaście Apple "Wild Things: Siegfried & Roy". Brian Grazer, Kristen Zolner i Natalie Berkus będą producentami wykonawczymi z ramienia Imagine Entertainment, a te funkcje będą pełnić także Tony Leondis i Kathy Ciric.

Will Malnati – pomysłodawca podcastu – również będzie producentem wykonawczym, obok zdobywcy nagrody Emmy, reżysera i producenta Stevena Leckarta, który napisał i produkował podcast dla AT WILL MEDIA.

Oryginalny podcast

Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy" miał premierę w 2022 roku i był pierwszą tak szczegółowo opowiedzianą serią audio o najbardziej znanych, kontrowersyjnych magikach w historii – często nierozumianych, parodiowanych i krytykowanych. Podcast zagląda za kulisy, aby zbadać fenomen tych ikon popkultury, czczonych przez fanów na całym świecie przez ponad 40 lat, rozkładając na czynniki pierwsze ich iluzje, imperium, które zbudowali, i kulisy incydentu, który zakończył ich kariery. Wszystkie osiem odcinków dostępne jest już w Apple Podcasts.