Szacuje się, że premiera 26. filmu o Jamesie Bondzie nastąpi w 2027 roku.

Co wiemy o nowym "Bondzie"?

Nowy film ma być rebootem serii, a zarazem drugim rebootem od czasów "Casino Royale" z 2006 roku i pierwszym filmem o Bondzie wyprodukowanym przez Heyman Films i Pascal Pictures pod nadzorem Davida Heymana i Amy Pascal.

Reklama

W lutym 2025 roku Amazon przejął prawa do serii od EON Productions oraz legendarnych producentów Michaela G. Wilsona i Barbary Broccoli, którzy stali za sterami cyklu od dekad.

Następca Daniela Craiga, który odtwarzał Bonda przez 15 lat, od "Casino Royale" do "Nie czas umierać" z 2021 roku, wciąż nie jest jeszcze oficjalnie wybrany. Długo plotkowało się, że nowym agentem 007 będzie Idris Elba, jednak obecnie na giełdzie nazwisk pozostają Henry Cavill, James Norton, Aaron Taylor-Johnson i Harris Dickinson. Wszyscy oni mają jednak niewielkie szanse.

Z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że nowym i to ponoć bardzo poważnym faworytem do roli jest 35-letni Callum Turner, który miałby związać się z serią na lata. Długo spekulował się, że producenci szukają najmłodszego ze wszystkich dotychczasowych odtwórców postaci Jamesa Bonda, jednak to wcale nie wyklucza Turnera, którego wiek wydaje się jak najbardziej odpowiedni. Co prawda najmłodszy jak dotąd odtwórca roli Bonda, George Lazenby, miał zaledwie 29 lat, gdy wystąpił w jedynym swoim filmie z serii, "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości", zaś Sean Connery miał 32 lata, gdy zagrał po raz pierwszy Jamesa Bonda w filmie "Dr No". Ale wiek 35 lat sprawia, że Turner mógłby śmiało grać Bonda, co najmniej dekadę. Daniel Craig miał 38 lat, gdy po raz pierwszy wcielił się w postać 007 w filmie "Casino Royale", a pożegnał się z rolą dopiero w wieku 53 lat.

Reklama

Kim jest Callum Turner?

Callum Turner urodził się w Londynie, a wychowywał w Chelsea. Złośliwi twierdzą, że 35-letni jest najbardziej znany z tego, że jego dziewczyną jest supergwiazda popu Dua Lipa. Jednak Brytyjczyk ma już na koncie cenione role, jak choćby major John "Bucky" Egan w serialu Apple TV+ "Władcy przestworzy", Theseus Scamander w cyklu "Fantastyczne zwierzęta" z uniwersum Harry'ego Pottera czy Anatol Kuragin w miniserialu "Wojna i pokój". Obecnie aktor zbiera świetne recenzje za rolę u boku Elizabeth Olsen w komedii romantycznej "Eternity. Wybieram ciebie", którą możemy oglądać także w polskich kinach.

Internauci dowcipkują, choć wiele osób ten "żart" autentycznie by ucieszył, że podpisując kontrakt z Callumem Turnerem, producenci nowego "Bonda" upiekliby dwie pieczenie na jednym ogniu, bowiem mieliby zagwarantowane, że Dua Lipa zaśpiewa piosenkę do filmu.

Zupełnie serio jednak najistotniejsze dla Turnera wydaje się, przy nim podobno twardo obstaje sam reżyser Denis Villeneuve, z którego zdaniem producenci oczywiście będą się bardzo liczyć.

Kto reżyserem nowego "Bonda"?

Amazon MGM Studios ujawniło pod koniec czerwca, że najnowszy film o Jamesie Bondzie wyreżyseruje właśnie Denis Villeneuve, niezwykle ceniony twórca kinowych megahitów, jak dwie części "Diuny", "Blade Runner 2049", "Sicario" czy "Nowy początek".

Niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień odnośnie chodzenia do kina są związane z 007. Dorastałem, oglądając filmy o Jamesie Bondzie z moim ojcem, od czasu "Dr No" z Seanem Connerym. Jestem zagorzałym fanem Bonda. Dla mnie to święte terytorium – oświadczył Villeneuve. Zamierzam uczcić tradycję i otworzyć drogę dla wielu nowych misji. To ogromna odpowiedzialność, ale także niesamowicie dla mnie ekscytująca – i wielki zaszczyt – dodał reżyser.

Mike Hopkins, szef Prime Video i Amazon MGM Studios, dodał: Jesteśmy zaszczyceni, że Denis zgodził się wyreżyserować kolejny rozdział "Jamesa Bonda". Jest mistrzem kina, którego filmografia mówi sama za siebie. Od "Blada Runnera 2049” przez "Nowy początek" po filmy z serii "Diuna" dostarczył fascynujące światy, dynamiczne efekty wizualne, złożone postaci i – co najważniejsze – wciągające opowieści, których widzowie na całym świecie pragną doświadczyć w kinach. James Bond jest w rękach jednego z największych współczesnych filmowców i nie możemy się doczekać, aby rozpocząć kolejną przygodę 007.

Denis Villeneuve kochał filmy o Jamesie Bondzie, odkąd był małym chłopcem. Zawsze marzył o zrobieniu takiego filmu, a teraz jest to również nasze marzenie. Mamy szczęście, że jesteśmy w rękach tego niezwykłego filmowca – oświadczyli David Heyman i Amy Pascal.

Kto scenarzystą nowego "Bonda"?

W sierpniu okazało się, że scenariusz najnowszego filmu o Jamesie Bondzie napisze wybitny scenarzysta Steven Knight, nominowany do Oscara za "Niewidocznych" z 2004 roku.

W wywiadzie dla radia BBC twórca wyznał, że jest świadom ciążącej na nim presji, a zarazem podekscytowany wyzwaniem i chętnie podejmie rękawice.

To zawsze było na mojej liście marzeń i wspaniale jest otrzymać takie zaproszenie – już nie mogę się doczekać, aż rozpocznę pracę. Żywię nadzieję, że moja wieloletnia miłość i przywiązanie do Bonda pozwoli mi stworzyć coś, co będzie jednocześnie w duchu serii i inne: lepsze, mocniejsze i odważniejsze – wyznał Knight.

Scenarzysta nie sprecyzował, co konkretnie ma na myśli, ale faktem jest, że w jego imponującej filmografii jest wiele mocnych, gangsterskich tytułów, jak film "Wschodnie obietnice" czy serial "Peaky Blinders", zatem rzeczywiście możemy spodziewać się odważnego podejścia do "Bonda".

Obietnica "kontynuacji nieskazitelnej spuścizny"

Do każdej decyzji kreatywnej dotyczącej Jamesa Bonda podchodzimy z ogromną odpowiedzialnością, wiedząc, jak mistrzowsko te postać prowadzili Barbara Broccoli i Michael G. Wilson – mówił z kolei w marcu Courtenay Valenti, Head of Film w Amazon MGM Studios, przedstawiając producentów nowego "Bonda".

Amy Pascal i David Heyman należą do elitarnej grupy producentów, którzy stworzyli i zarządzali największymi filmowymi franczyzami, osiągając zarówno sukces kasowy i zdobywając uznanie krytyków. Są jednymi z najbardziej doświadczonych i cenionych producentów w branży filmowej. Cieszymy się ogromnie, że możemy z nimi współpracować przy nowym rozdziale Jamesa Bonda, tym samym dostarczając widzom na całym świecie historię, która będzie kontynuować nieskazitelną spuściznę tej kultowej i uwielbianej postaci– dodawał Valenti.

James Bond to jedna z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina – przyznawali z kolei Amy Pascal i David Heyman. Czujemy się zaszczyceni, że możemy podążać śladami Barbary Broccoli i Michaela Wilsona, którzy stworzyli tak wiele niezwykłych filmów. To dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy utrzymać ducha Bonda przy życiu, gdy wyrusza on w swoją kolejną przygodę.

Kim jest Denis Villeneuve?

Denis Villeneuve to niezwykle ceniony, nominowany do Oscara francusko-kanadyjski filmowiec, który ostatnio wyreżyserował przynoszące miliardowe dochody "Diunę" i "Diunę: Część 2" dla Warner Bros.; trzecia część, "Diuna: Mesjasz", jest w fazie przedprodukcyjnej i ma się ukazać w 2026 roku. Dzięki serii "Diuna" i "Blade Runner 2049" Villeneuve udowodnił, że jak mało kto zdolny potrafi odświeżać i radzić sobie z kultowymi franczyzami. Ale reżyser słynie zarazem z wielce oryginalnych historii, w tym autorskiej adaptacji "Nowego początku", "Sicario", "Labiryntu", "Wroga" i "Pogorzeliska", od którego zaczęła się jego światowa kariera.

Kim jest Steven Knight?

Steven Knight to wybitny brytyjski scenarzysta, który sporadycznie staje także za kamerą napisanych przez siebie filmów i seriali ("Detektywi", "Koliber", "Locke", "Przynęta").

Knight tworzy dla telewizji od lat 90., a od nowego milenium także dla kina. Jest pomysłodawcą tak cenionych tytułów, jak "Niewidoczni", "Głos wolności", "Wschodnie obietnice", "Podróż na sto stóp", "Pionek", "Sprzymierzeni", "Tabu" czy "Peaky Blinders", a w ostatnich latach także "See", "Wielkie nadzieje", "Światło, którego nie widać", "Maria Callas", "Oddział dla zuchwałych" i "Tysiąc ciosów".

Kim jest Amy Pascal?

Nowy film o Bondzie to kolejny projekt Pascal dla Amazon MGM Studios. Obecnie pracuje nad postprodukcją filmu "Project Hail Mary" w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera z Ryanem Goslingiem w roli głównej, którego premiera zaplanowana jest na 20 marca 2026 roku. Wcześniej dla Amazon MGM wyprodukowała głośny film "Challengers" w reżyserii Luki Guadagnino, z Zendayą w roli głównej. Wspólnie z Lordem i Millerem produkuje także nadchodzący serial "Spider-Noir" dla MGM+ i Prime Video, w którym wystąpi Nicolas Cage. Wśród nadchodzących projektów Pascal znajdują się również produkcje dwóch filmów dla Netflixa – widowiska "Narnia" wspólnie z Markiem Gordonem w reżyserii Grety Garwig oraz filmu "Jay Kelly" Noaha Baumbacha z George’em Clooneyem i Adamem Sandlerem, nad którym pracuje razem z Davidem Heymanem.

Amy Pascal jest najbardziej znana z pracy nad franczyzą "Spider-Man". Była producentką trzech ostatnich filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, a produkcja czwartego filmu, w reżyserii Destina Daniela Crettona, ma się rozpocząć tego lata. Wyprodukowała także kultowe już filmy z serii "Spider-Verse", a obecnie trwają prace nad trzecią częścią tej niezwykłej animacji – "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".

Kim jest David Heyman?

David Heyman był producentem wszystkich ośmiu filmów na podstawie książek J.K. Rowling o Harrym Potterze, a także trzech filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta". Wśród jego innych produkcji znajdują się również m.in. "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem i Margot Robbie, "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha ze Scarlett Johansson, Adamem Driverem i Laurą Dern, "Grawitacja" Alfonsa Cuaróna z Sandrą Bullock i George'em Clooneyem, megahit "Barbie" Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem oraz "Paddington", "Paddington 2" i "Wonka" w reżyserii Paula Kinga z Timothée Chalametem.

Obecnie Heyman pracuje nad produkcją serialu telewizyjnego o Harrym Potterze, który jest w fazie przedprodukcyjnej oraz nad postprodukcją filmu "Klara i Słońce" Taiki Waititiego na podstawie powieści Kazuo Ishiguro, z Jenną Ortegą i Amy Adams w rolach głównych. Wspólnie z Amy Pascal produkuje także wspomniany już film "Jay Kelly".