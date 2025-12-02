"Klangor. Słuchowsko" jest dostępne od dziś, 2 grudnia, wyłącznie w Storytel.

Kontynuacja w wyobraźni widzów

"Klangor. Słuchowisko" to opowieść z pogranicza kryminału i dramatu psychologicznego o kryzysie rodzinnym, poczuciu winy i potrzebie odkupienia. Wyjątkowa produkcja, w reżyserii Marcina Kardacha, stworzona z pomysłu Kacpra Wysockiego, Kirka Kjeldsena i Macieja Prykowskiego (scenarzysta), angażuje słuchacza w sposób inny niż serial telewizyjny. Słuchowisko buduje napięcie poprzez audio – głos, efekty dźwiękowe – i rozgrywa się w wyobraźni odbiorcy. W rolach narratorów, obok Arkadiusza Jakubika, usłyszymy m.in. Magdalenę Czerwińską czy Mariusza Ostrowskiego.

O czym jest "Klangor. Słuchowisko?

Pod molo w Świnoujściu znaleziono zwłoki byłego więźnia, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Policjantka Danka Schulze (Magdalena Czerwińska) przejmuje to wyjątkowo medialne śledztwo. Badanie szczegółów sprawy doprowadza ją do fundacji Trap – organizacji pomagającej byłym osadzonym wrócić do życia sprzed odsiadki. Pracuje tam Rafał Wejman (Arkadiusz Jakubik), psycholog więzienny, który sam niedawno wyszedł na wolność po odsiedzeniu wyroku za zabicie porywacza swojej córki. Rafał obsesyjnie angażuje się w wyjaśnianie okoliczności morderstwa, jednocześnie zaniedbując to, co najważniejsze – swoją rodzinę.

W międzyczasie w okolicznym zakładzie karnym dochodzi do kolejnego brutalnego morderstwa. Jego szczegóły chce zataić Artur Zawisza (Mariusz Ostrowski), szef straży więziennej. Zawisza znany ze swojej bezwzględności zaczyna zauważać, że władza, którą dotychczas sprawował nad nielegalnymi interesami za murem, wymyka mu się spod kontroli. Ma potężnego przeciwnika, psychopatycznego więźnia z oddziału N dla szczególnie niebezpiecznych, który działa na własnych zasadach…

Co ciekawe, aby w pełni doświadczyć produkcji Storytel "Klangor. Słuchowisko", odbiorca nie musi znać pierwszego sezonu serialu. "Świetnie napisany scenariusz sprawia, że zarówno nowi, jak i powracający słuchacze mogą natychmiast zanurzyć się w tę opowieść. Dzięki znakomitej obsadzie i udźwiękowieniu słuchowisko jeszcze bardziej wciąga w mroczny, gęsty świat z pogranicza kryminału i dramatu psychologicznego" – przekonują producenci.

Ile trwa słuchowisko i kto występuje?

Słuchowisko trwa 3 godziny i 19 minut.

Twórcami pomysłu są Kacper Wysocki i Kirk Kjeldsen. Za scenariusz odpowiada Maciej Prykowski, za reżyserię i realizację – Marcin Kardach. Producentką jest Maria Pułaska-Białkowska.

W obsadzie znaleźli się Arkadiusz Jakubik, Magdalena Czerwińska, Mariusz Ostrowski, Maja Ostaszewska, Dominika Bednarczyk, Dobromir Dymecki, Matylda Giegżno, Ludwik Borkowski, Andrzej Szeremeta, Jakub Kamieński, Józef Pawłowski, Mikołaj Krawczyk, Anna Apostolakis, Jakub Wieczorek i inni.

Drugi sezon serialu "Klangor" będzie dostępny w serwisie CANAL+ już w styczniu 2026 roku.