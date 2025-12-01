Dwa pierwsze odcinki serialu "Flashback" zostały wyemitowane na kanale 13 Ulica w poniedziałek, 3 listopada, a dziś, 1 grudnia o godz. 22:00 zadebiutuje odcinek szósty i zarazem finałowy.

O czym jest serial?

Elsa Letellier, policjantka z wydziału kryminalnego w Lyonie, wybrała ścieżkę kariery, by uczcić pamięć swojego ojca, Josselina Letelliera – prawdziwej legendy policji. Josselin zginął w tajemniczych okolicznościach w dniu 6. urodzin córki.

Trzydzieści lat później, w noc poprzedzającą jej 36. urodziny i tuż przed przedawnieniem się sprawy zabójstwa jej ojca, w wyniku niewyjaśnionego zjawiska Elsa zostaje przeniesiona w czasie do roku 1994 na kilka miesięcy przed śmiercią Josselina.

Początkowo zaskoczona i pełna obaw kobieta, szybko przekonuje się, że powrót do przeszłości jest zrządzeniem losu: może zapobiec morderstwu, którego ofiarą padł Letellier. Wykorzystuje podróż w czasie, by zbliżyć się do Josselina i stać się jego partnerką – nie ujawniając jednak swojej prawdziwej tożsamości.

Co się wydarzy w szóstym odcinku?

Gdy nadchodzi tragiczny dzień, w którym ma zginąć Josselin, Elsa, prowadząc śledztwo w sprawie śmierci licealisty, odkrywa także, że jej brat Hugo pracuje dla tajemniczej Zorine – przyszłej morderczyni jej ojca.

Co się wydarzyło w piątym odcinku?

Elsa i Josselin pracują razem nad rozwiązaniem sprawy zabójstwa fotografa mody. Kobieta odczuwa ogromny niepokój związany ze zbliżającą się śmiercią Josselina.

Co się wydarzyło w czwartym odcinku?

Elsa asystuje ojcu w kolejnej sprawie, tym razem dotyczącej kręgów w zbożu i ufologów. Identyfikuje także rosyjskiego gangstera, który jej zdaniem zamierza zamordować Josselina.

Co się wydarzyło w trzecim odcinku?

W trzecim odcinku, pomimo rosnących podejrzeń, Josselin prosi Elsę o pomoc w dochodzeniu dotyczącym utonięcia kobiety, która miała romans za pomocą urządzenia Minitel.

Co się wydarzyło w dwóch pierwszych odcinkach?

W pierwszym odcinku serialu "Flashback", którego emisja nastąpiła 3 listopada o godz. 22:00, policjantka z Lyonu, Elsa La Tellier, cofa się w czasie o 30 lat i podejmuje współpracę ze swoim ojcem, detektywem, jednocześnie próbując zapobiec jego morderstwu.

W drugim odcinku, który został wyemitowany tego samego dnia o godz. 23:00, Elsa, korzystając z wiedzy zdobytej w przyszłości, pomaga w kolejnym śledztwie Josselinowi, który nadal nie zna jej prawdziwej tożsamości. Kobieta spotyka się także na kolacji ze swoją matką, Anouk.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Michaël Youn ("Klub rozwodników", "W 80 dni dookoła świata"), Constance Gay ("Poznajmy się jeszcze raz", "Jednostka 42"), Julien Pestel ("Antidote", "Roll Shaker"), Olivia Côte ("Kali"), Malek Lamraoui ("The Bureau", "L'établi"), Vanessa David ("Na wyciągnięcie ręki", "Sweet Valentine"), Sam Karmann ("Omnibus", "Milionerzy", "We Can Be Heros"), June Bernard-Gourion ("Szóste dziecko", "Marinette"), Jacques Douplat oraz Lohi Coffinot ("Like a Prince").