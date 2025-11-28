Pierwsze trzy odcinki z sześcioczęściowego sezonu serialu "Maxton Hall - Dwa światy" pojawiły się 7 listopada 2025 roku na platformie Prime Video, dziś, 28 listopada, nastąpiła premiera odcinka piątego i zarazem finałowego.

Drugi sezon lepszy

Serial nieprzerwanie cieszy się wielką oglądalnością, przy czym sezon drugi jest oceniany jeszcze lepiej niż pierwszy! Oryginalny sezon miał zebrał bowiem 70 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, zaś kontynuacja ma jak na razie tych przychylnych opinii 75 proc. – przy czym recenzji jest dopiero kilka.

Reklama

"Serial wkracza w swój drugi sezon z hukiem, a główni bohaterowie tracą panowanie nad sobą już w pierwszym odcinku. Nie sposób się doczekać, co wydarzy się dalej" – pisze Giulia Campora z serwisu Decider.

"Serialnadal zachowuje uwodzicielski charakter odurzającego romansu dla młodzieży" – spostrzega Santanu Das z "Hindustan Timesa".

Reklama

"Drugi sezon serialu oferuje więcej dramatyzmu i niepokoju niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak jego największym atutem są kreacje aktorskie nieszczęśliwych kochanków. Damian Hardung i Harriet Herbig-Matten nadają historii emocjonalny fundament" – zauważa youtuberka Lady Jenevia.

Trzeci sezon pewny

W czerwcu Prime Video oficjalnie potwierdziło produkcję trzeciego sezonu popularnego serialu. Trzeci sezon będzie kontynuacją historii Ruby i Jamesa, opartej na powieści "Save Us", stanowiącej trzecią część bestsellerowej trylogii autorstwa Mony Kasten, wydanej przez LYX (w Polsce przez wydawnictwo Jaguar). W role główne ponownie wcielą się Damian Hardung i Harriet Herbig-Matten. Tak jak w poprzednich sezonach, za produkcję odpowiada UFA Fiction.

Największy serialowy hit

Wyprodukowany przez UFA Fiction pierwszy sezon serialu "Maxton Hall - Dwa światy" był najpopularniejszym międzynarodowym serialem produkcji własnej w historii Prime Video.

W ciągu tygodnia od premiery, która odbyła się 9 maja 2024 roku, serial odnotował najwyższą w historii Prime Video oglądalność na świecie wśród seriali produkcji własnej i trafił na 1. miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji na platformie w ponad 120 krajach i terytoriach.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

Nadchodzący sezon drugi serialu "Maxton Hall - Dwa światy" oparty jest na drugiej części bestsellerowej serii powieści "Save You" autorstwa Mony Kasten wydanej przez LYX.

Kto szybuje wysoko, może również nisko spaść... Po namiętnej nocy spędzonej razem w Oksfordzie i z najważniejszym życiowym celem Ruby (Harriet Herbig-Matten) w zasięgu ręki, sprawy wydają się układać po jej myśli. Niespodziewany wypadek losowy w rodzinie Jamesa (Damian Hardung) zmienia wszystko, a on sam brutalnie sprowadza Ruby z powrotem na ziemię. Dziewczyna jest zdruzgotana. Nigdy nie żywiła do nikogo tak silnych uczuć jak do Jamesa i nigdy też nie została przez nikogo tak bardzo zraniona. Chce odzyskać swoje dawne życie, w którym nie była częścią elitarnego świata znajomych z Maxton Hall. Ale nie może zapomnieć o Jamesie – szczególnie, że on robi wszystko, co w jego mocy, by ją odzyskać...

Kto występuje w drugim sezonie?

W serialu oprócz Damiana Hardunga i Harriet Herbig-Matten na ekranie ponownie pojawią się Sonja Weißer jako Lydia, Ben Felipe jako Cyril, Fedja van Huêt jako Mortimer, Runa Greiner jako Ember, Justus Riesner jako Alistair, Andrea Guo jako Lin, Frederic Balonier jako Kieran i Eli Riccardi jako Elaine.

Kto stoi za drugim sezonem?

Reżyserem ponowie został Martin Schreier ("Fabryka marzeń"), a za produkcję odpowiadają Markus Brunnemann i Ceylan Yildirim, który pełni również funkcję głównego scenarzysty serialu. Z kolei Juliana Lima Dehne i Marlene Melchior są współautorkami scenariusza. Valentin Debler po raz kolejny został producentem ze strony UFA Fiction. Serial wspierany jest przez Niemiecki Fundusz Filmowy (GMPF).