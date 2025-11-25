Horror "Bezpieczne miejsce" ("Keeper") pojawi się w polskich kinach 26 grudnia.

Burza w USA

Osgood Perkins znów namieszał. Jego najnowszy film "Bezpieczne miejsce" po premierze w USA wywołał prawdziwą burzę. Jedni wychodzą z kina zachwyceni misterną i piekielnie niepokojącą wizją reżysera. Inni łapią się za głowę, pytając ze zgrozą: "Co za umysł mógł wpaść na coś tak pokręconego?". Rozdźwięk w ocenach dobrze unaoczniaj opinie w serwisie Rotten Tomatoes, gdzie pozytywnych jest 51 proc. recenzji krytyków i 40 proc. ocen widzów.

O czym jest film?

"Bezpieczne miejsce" to historia pary, która wyjeżdża na romantyczny weekend do odosobnionej chatki. Niespodziewanie Liz z każdą godziną wyraźnie słabnie, podczas gdy jej partner przeciwnie – zdaje się nabierać coraz więcej sił. Sielanka przeradza się w koszmar, gdy kobieta odkrywa coś, co nigdy nie powinno zostać odkryte...

Kto występuje w filmie?

W filmie według scenariusza Nicka Leparda ("Niebezpieczne zwierzęta") pierwsze skrzypce grają Tatiana Maslany ("Małpa", "Mecenas She-Hulk", "Perry Mason") oraz Rossif Sutherland ("Plan B", "Opowieść podręcznej", "Sierota. Narodziny zła").

Kim jest Osgood Perkins?

Osgood "Oz" Perkins jest synem legendarnego aktora Anthony'ego Perkinsa, czyli odtwórcy głównej roli w oryginalnej "Psychozie" Alfreda Hitchcocka z 1960 roku. Sam zadebiutował na ekranie u boku ojca w kontynuacji filmu jako młody Norman Bates. Jego mama Berry Berenson również była aktorką. Zginęła tragicznie podczas zamachu na World Trade Center.

Choć Osgood zagrał w wielu głośnych produkcjach, jak m.in. "Wilk", "Legalna blondynka", "Agentka o stu twarzach" czy "Powrót na October Road", z czasem skupił się na reżyserii. Dziś uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych autorów nowoczesnego horroru, mającego na koncie tak głośne i zarazem każdorazowo kontrowersyjne tytuły, jak "Kod zła", "Małpa" czy "Zło we mnie".