Trzeci odcinek sześcioodcinkowego francuskiego serialu "Intrygantka" zadebiutował w HBO Max dziś, w piątek, 28 listopada, a kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 19 grudnia.

O czym jest serial?

"Intrygantka" zapowiadana jest jako bardziej swobodna niż słynny film z Michelle Pfeiffer, Glenn Close i Johnem Malkovichem adaptacja powieści "Niebezpieczne związki" Pierre’a Choderlosa de Laclos. Jak wysoką cenę za emocjonalną i seksualną wolność ponoszą kobiety w świecie, którym rządzą mężczyźni?

Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.

Pierwsze recenzje są obiecujące. "Jeśli nie oczekujesz żelaznej wierności ponadczasowej, niewątpliwie lepszej i liczącej prawie 250 lat powieści, serial z łatwością cię uwiedzie jako pięknie zaprojektowane, natchnione dzieło samo w sobie" – przekonuje Samuel R. Murrian z portalu Collider.

"Właściwie rozdziera historyczny gorset, choć niekiedy gubi się między słowami" – zauważa Judy Berman z magazynu "Time".

"Z pewnością nie przypadnie do gustu każdemu, jednak jest coś głęboko pociągającego w jego determinacji, by wytyczyć własną ścieżkę" – spostrzega Lacy Baugher z "Paste Magazine".

Kto występuje w serialu?

W obsadzie pierwsze skrzypce grają gwiazda ostatniej filmowej adaptacji innego arcydzieła literatury, "Hrabiego Monte Christo" – Anamaria Vartolomei jako Isabelle de Merteuil, Diane Kruger jako Madame de Rosemonde i Vincent Lacoste jako wicehrabia de Valmont. W pozostałych rolach występują Lucas Bravo jako hrabia de Gercourt, Noée Abita jako Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean jako Louis de Germain, Fantine Harduin jako Cécile de Volanges, Samuel Kircher jako Chevalier Danceny i Sandrine Blancke jako Madame de Volanges.

Kto stoi za serialem?

Za reżyserię serialu "Intrygantka" odpowiada Jessica Palud, zaś za scenariusz Jean-Baptiste Delafon we współpracy z Jessicą Palud (odcinki 1, 2 i 6) oraz Gaëlle Bellan (odcinek 1). Produkują NABI Productions (UGC Group) (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) i Felicita Films (TF1 Studios Group) (Marie Guillaumond).