Komedia "Co. Za. Radość." pojawiła się dziś, 3 grudnia, na platformie Prime Video.

O czym jest film?

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) jest spoiwem, które co roku w czasie świąt trzyma w ryzach swoją chaotyczną, ale kochającą się rodzinę. Od perfekcyjnie udekorowanych pierniczków po starannie zapakowane prezenty – nikt nie przebije w tym Claire. Jednak w tym roku, po zaplanowaniu dla rodziny wyjątkowej wycieczki, bliscy popełniają fatalny błąd… przez pomyłkę zostawiają ją samą w domu. Zmęczona, sfrustrowana i niedoceniona, Claire wyrusza na własną spontaniczną przygodę. Podczas gdy jej rodzina gorączkowo próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwany urok świąt, które wymknęły się spod kontroli.

Kto występuje w filmie?

W olśniewającej obsadzie filmu znaleźli się trzykrotnie nominowana do Oscara Michelle Pfeiffer ("Wspaniali bracia Baker", "Lakier do włosów", "Powrót Batmana"), dwukrotnie nominowana do Oscara Felicity Jones ("Teoria wszystkiego", "Brutalista", "Sny o pociągach"), Chloë Grace Moretz ("Kick-Ass", "Pozwól mi wejść", "Carrie"), Denis Leary ("Wołanie o pomoc", "Afera Thomasa Crowna", "Nieoczekiwany rozjemca"), Dominic Sessa ("Przesilenie zimowe", "Iluzja 3"), nominowana do Oscara Danielle Brooks ("Peacemaker", "Mahalia", "Kolor purpury"), Devery Jacobs ("Rdzenni i wściekli", "Echo", "Przemytniczka"), Havana Rose Liu ("Na dnie", "Bez wyjścia", "Kameleon"), Maude Apatow ("Euforia", "Wpadka", "40 lat minęło"), Jason Schwartzman ("Rushmore", "Pociąg do Darjeeling", "Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom"), Eva Longoria ("Gotowe na wszystko", "Ciężkie czasy", "Strażnik") i Joan Chen ("Na zabójczej ziemi", "Sędzia Dredd", "Ostrożnie, pożądanie").

Nowa piosenka Gwen Stefani

Na ścieżce dźwiękowej filmu widzowie usłyszą nową, oryginalną piosenkę "Shake the Snow Globe" od zdobywczyni nagrody GRAMMY, Gwen Stefani.

Po raz pierwszy zostałam poproszona o napisanie piosenki do konkretnej sceny w filmie. Byłam podekscytowana, a zarazem zestresowana i zainspirowana wyzwaniem stworzenia świątecznej piosenki, która będzie energiczna, nostalgiczna i odzwierciedli nastrój filmu "Co.Za. Radość." – mówi Gwen Stefani.

Kto stoi za filmem?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada uznany twórca Michael Showalter ("I tak cię kocham", "Na samą myśl o Tobie", "Oczy Tammy Faye"), który – jak zapowiada Prime Video – "przewraca do góry nogami schemat tradycyjnych świątecznych filmów, koncentrując się na historii głowy rodziny, z fabułą, która przemówi do każdego, kto kiedykolwiek czuł się przytłoczony podczas świąt".