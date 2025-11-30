Film "Downtown Abbey. Wielki finał" trafił na polskie ekrany 12 września, a już dwa i pół miesiąca później pojawił się w streamingu.

Gdzie obejrzeć?

Film jest na razie dostępny do zakupu w wersjach cyfrowych w serwisach Rakuten TV za 39,99 zł oraz Prime Video za 54,99 zł. Wysokie ceny nie zrażają fanów – chętnych nie brakuje!

Kto stoi za filmem?

Film "Downton Abbey. Wielki finał" wyreżyserował nominowany do nagród BAFTA i Emmy – Simon Curtis –na podstawie scenariusza twórcy kultowego serialu Juliana Fellowesa.

Kto występuje w filmie?

W trzecim filmie znowu zobaczymy znanych nam dobrze mieszkańców zamku Highclere, których grają Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera i Douglas Reith oraz Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale i Arty Froushan.

Zobaczymy również Paula Giamattiego, który wcieli się w rolę brata Cory Grantham, Harolda Levinsona. Dominic West powróci także do roli Guya Dextera.

O czym jest film?

Poprzednia cześć zakończyła się pod koniec lat dwudziestych XX wieku wraz ze smutną wiadomością o śmierci Lady Violet (Maggie Smith), która przekazała schedę swojej wnuczce, Lady Mary (Michelle Dockery), aby utrzymać wszystko w Downton w należytym porządku. "Downtown Abbey. Wielki finał" kontynuuje i domyka te wątki.

Fenomen serii

Na uwielbianą franczyzę "Downtown Abbey" składa się sześć sezonów serialu emitowanego w latach 2010-2015 oraz trzy filmy kinowe, z których "Wielki finał", zgodnie z tytułem, ma być ostatnim.

Najnowsza odsłona brytyjskiego cyklu zbiera znakomite recenzje. Na portalu Rotten Tomatoes aż 88 proc. recenzentów i 96 proc. użytkowników ocenia film pozytywnie.

"Uspokajający niczym filiżanka herbaty i dający satysfakcjonujące zakończenie, Wielki finał to godne pożegnanie Downton Abbey" – podsumowują krytycy.

Co więcej, film okazał się hitem kasowym, wyciągając z kinowych kas na świecie ponad 100 milionów dolarów.