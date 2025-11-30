Wszystkie odcinki dwóch sezonów serialu "W trybach zbrodni" ("The Machinery") są dostępne na kanale Viaplay Filmy i Seriale poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Serial "W trybach zbrodni" śledzi losy Ollego Hultena, zwyczajnego mężczyzny, który po mocno zakrapianym wieczorze budzi się na promie przemieszczającym się pomiędzy norweskim Sandefjord a szwedzkim Strömstad. Nie ma pojęcia, skąd się tam wziął, jeszcze więcej pytań pojawia się w jego głowie, gdy we własnym samochodzie znajduje pistolet, worek pieniędzy i maskę oraz zauważa, że jego ubranie jest umazane krwią. Nigdy nie miał problemów z prawem, nie domyśla się też, jak znalazł się w tak abstrakcyjnej sytuacji. Wkrótce okazuje się, że na promie jest również policja, przed którą musi uciekać. Im bardziej zagłębia się w szczegóły, tym pewniejszy staje się, że ktoś go wrobił i że ta osoba wie o nim wszystko. Mężczyzna musi walczyć o siebie i swoją rodzinę, a jednocześnie próbować odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Kristoffer Joner ("Fala", "Drzwi obok", "Zjawa"), a partnerują mu Hanna Alström ("Kingsman: Tajne służby", "Morderstwa w Sandhamn", "The Crown"), Maja Svärd, Anastasios Soulis ("Duński skok", "Na celowniku", "Ważki") i Julia Schacht ("Drzwi obok", "Przybysze", Układ").

Kto stoi za serialem?

Twórcami i głównymi scenarzystami serialu są Niclas Ekström i Kjersti Ugelstad ("Torpedo"), a wszystkie 14 odcinków obu sezonów wyreżyserował Richard Holm ("Zapadlisko", "Honor", "Morderstwa w Fjällbace: Przyjaciele na całe życie").