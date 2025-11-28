Thriller historyczny "Norymberga" pojawił się w polskich kinach dziś, 28 listopada.

O czym jest film?

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość, jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy, jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

Kto występuje w filmie?

Russell Crowe, laureat Oscara za "Gladiatora", wraca na ekran w formie, która przywodzi na myśl jego najlepsze kreacje z "Pięknego umysłu" czy "Informatora". W roli Göringa jest zarówno przerażający, jak i hipnotyzujący. Jest człowiekiem świadomym swojego upadku, ale wciąż niepozbawionym intelektualnej przewagi.

Zagranie Göringa to jedno z największych aktorskich wyzwań w moim życiu. Nie chodziło tylko o zrozumienie jego zbrodni, ale o wejście w umysł kogoś, kto do końca wierzył w swoją rację. To była rola, która mnie nie opuszczała także poza planem – komentuje Crowe.

Z kolei Rami Malek, niezapomniany Freddie Mercury z "Bohemian Rhapsody", wciela się w Douglasa Kelleya, młodego lekarza, który ma zbliżyć się do Göringa i wydobyć z niego kluczowe informacje dla oskarżenia. Jego kreacja to subtelna, wewnętrznie rozdarta postać, balansująca między etyką zawodową a moralnym ciężarem swoich działań. Ich relacja jest jak rozciągnięta struna, a napięcie między nimi odczuwa się w każdej scenie.

"Norymberga" to kino oparte na faktach, które nie pozostawia widza obojętnym. "W dobie ponownego rozkwitu ekstremizmów, opowieść o zbrodniach, odpowiedzialności i psychologii zła wybrzmiewa z podwójną mocą" – zapewnia dystrybutor.

Gwiazdorskiej obsadzie przewodzą wspomniani Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł", "Les Miserables: Nędznicy", "Informator", "Pan i władca: Na krańcu świata", "Robin Hood", "Dowód życia", "Noe: Wybrany przez Boga","Na cały głos") i Rami Malek ("Bohemian Rhapsody", "Amator", "Oppenheimer", "Nie czas umierać", "Papillon. Motylek", "Mr. Robot", "Need for Speed"), a partnerują im Michael Shannon ("Zwierzęta nocy", "Droga do szczęścia", "Kształt wody", "Bullet Train", "Na noże", "8 mila", "Vanilla Sky", "Pearl Harbor"), Leo Woodall ("Bridget Jones: Szalejąc za facetem", "Biały Lotos", "Jeden dzień") i Richard E. Grant ("Gosford Park", "Saltburn", "Logan: Wolverine", "Bodyguard Zawodowiec", "Jackie", "Gra o tron", "Downton Abbey").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował James Vanderbilt ("Niewygodna prawda"), który napisał również scenariusz adaptowany na podstawie książki Jacka El-Hai'a "Göring i psychiatra".

"Moralitet wojenny w starym stylu. Potrzebny w świecie, w którym szczepionka Holokaustu przestała działać. Tam, gdzie momentami nie dowozi Rami Malek, ekran swoją monumentalną charyzmą wypełnia Russel Crowe. To jego film. Szkoda, że do zagrania więcej nie ma Michael Shannon, ale prokurator Robert H. Jackson pewnie musi być posągowym symbolem demokratycznej mitologii" – ocenia Łukasz Adamski z Interii.

Pod wrażeniem są także zachodni krytycy (70 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes), choć film w jeszcze znacznie większym stopniu podoba się widzom (aż 96 proc. tamże).