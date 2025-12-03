Program "Eksperyment: Odsiadka" pojawił się dziś, 3 grudnia, w serwisie CANAL+ online.

Co wydarzy się w programie?

Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki.

Reklama

Przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment jest nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.

Kogo zobaczymy w programie?

Reklama

W programie wzięli udział popularni celebryci i influencerzy:

Gimper

Jasper

Stifler

Misiek Koterski

Zygmunt Chajzer

Mini Majk

Jakub Rzeźniczak

Pierwszy taki eksperyment

"Eksperyment: Odsiadka" to pierwszy program reality produkcji CANAL+, dlatego zależało nam, żeby odzwierciedlał wszystko to, czym chcemy, żeby charakteryzowały się nasze przyszłe produkcje: odwagę, nieszablonowość, duże nazwiska oraz unikatowe tematy, jakich jeszcze polska telewizja nie podejmowała. Myślę, że widzowie będą oglądać kolejne odcinki z zapartym tchem i niejeden raz się zaskoczą – mówi Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+.

Producentami wykonawczymi programu są są Filip Bałdyga i Adriana Sławińska z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producenką merytoryczną jest Agata Lipnicka-Boszko, a producentem nadzorującym – Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a za produkcję – Karolina Dorczuk. Producentem montażu i postprodukcji jest Damian Rajzer z CANAL+. Program został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. "Eksperyment: Odsiadka" to kolejny projekt nowego działu CANAL+ Content Lab.