Serial "Cudownie dziwny świat Gumballa" pojawi się z 20. nowymi odcinkami w lutym 2026 roku na międzynarodowych kanałach Cartoon Network, a także na platformie Hulu w Stanach Zjednoczonych i HBO Max poza USA, w tym w Polsce.

Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Nowe odcinki to powrót do zwariowanego świata Elmore – pełnego niecodziennych rodzinnych perypetii i szkolnego zamieszania. Gumball zmierzy się z najtrudniejszą przejażdżką rowerową w swoim życiu, a Darwin odkryje w sobie żądną władzy czarownicę! Fani mogą spodziewać się wszystkiego - od niezręcznych zaproszeń na bal, przez epickie wejścia na imprezy, aż po odkrywanie tajemnic ukrytych w zagadkowym pamiętniku. Na pierwszy plan wysunie się również Anais, którą czekają zmagania z przedwczesnym starzeniem wywołanym przez... rodzinny stres. W kolejnych odcinkach Nicole połączy siły z Yuki, by zabłysnąć w Dniu Kariery, a Richard skupi się na poszukiwaniu idealnego sposobu na ochłodę podczas fali upałów.

Chaos nie ograniczy się tylko do rodziny Wattersonów. Szkoła w Elmore przeistoczy się w pole bitwy pełne absurdalnych wyzwań – od starć ze złym pedagogiem szkolnym, po wyprawę do zaświatów u boku Carrie. Widzowie mogą liczyć na sporą dawkę parodii kultowych klasyków, primaaprilisowe pojedynki oraz odcinki w stylu komediowych skeczy, które rzucą nowe światło na ukryte życie mieszkańców Elmore.

Spektakularny sukces kultowego serialu

Październikowa premiera "Cudownie dziwnego świata Gumballa" odniosła spektakularny sukces – animacja może się pochwalić maksymalną oceną 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

Premiera 20 zupełnie nowych odcinków potwierdziła status serialu jako marki numer 1 wśród dzieci i rodzin w całym ekosystemie Cartoon Network. W 2025 roku animacja przyciągnęła przed ekrany 54 miliony widzów telewizji linearnej, a w mediach społecznościowych w zaledwie 10 dni wygenerowała ponad 150 milionów organicznych wyświetleń oraz 28 milionów interakcji.

Łącznie serial osiągnął 16 miliardów wyświetleń na kanałach Cartoon Network w serwisie YouTube (w tym 1,8 miliarda w tym roku), a w strefie Cartoon Network GameOn! na platformie Roblox zanotował ponad 6,5 miliona interakcji w 2025 roku.

W telewizji był najchętniej oglądanym programem na kanale – zajął 1. miejsce pod względem oglądalności w swoim paśmie premierowym na rynkach takich jak Wielka Brytania, Polska, Hiszpania i RPA. W Turcji, Portugalii i Singapurze uplasował się na 2. miejscu, a w Japonii trafił do pierwszej czwórki. Na platformie HBO Max kreskówka zajęła 1. miejsce w kategorii "Dzieci i Rodzina", zdobywając szczytową pozycję na wszystkich międzynarodowych rynkach.

To niesamowity przywilej móc dostarczyć więcej odcinków tego wspaniałego serialu widzom na całym świecie. W dzisiejszych czasach, gdy uwaga dzieci jest bardziej rozproszona niż kiedykolwiek, sukces zaczyna się od tworzenia wyjątkowych treści – komentuje Vanessa Brookman, General Manager International Kids, Animation and Franchise w Warner Bros. Discovery. Najnowsza premiera "Gumballa" dowodzi, że łącząc światowej klasy storytelling z perfekcyjnie stargetowaną kampanią, nie tylko skutecznie docieramy do odbiorców, ale wywołujemy globalne dyskusje i tworzymy wspólne doświadczenia. To połączenie stanowi sedno naszej strategii i powód, dla którego "Gumball" niezmiennie pozostaje liderem w rozrywce dla dzieci.

Dlaczego nowy tytuł?

Twórcy serialu ponownie zapraszają widzów do Elmore – miasta, w którym prawa rzeczywistości to tylko żart, a życie rodzinne wymyka się wszelkim schematom. Gumball Watterson wciąga w wir przygód swojego brata Darwina, siostrę Anais i resztę ekscentrycznych mieszkańców miasteczka – czy to walcząc z imperium złowrogiego fast foodu, mierząc się ze sztuczną inteligencją zakochaną w jego mamie, czy próbując powstrzymać Banana Joego przed… założeniem spodni. "Nowa produkcja oferuje widzom jeszcze więcej zwariowanych historii, ciekawych zwrotów akcji i surrealistycznego humoru – jest tak niesamowita, że zasłużyła na nowy tytuł!" – przekazywał dystrybutor przed październikową premierą.

Kto stoi za serialem?

Stworzony przez Bena Bocqueleta "Cudownie dziwny świat Gumballa" w piętnastominutowych odcinkach łączy eklektyczną mieszankę stylów – od animacji 2D i 3D, przez CGI, lalkarstwo i fotorealizm, aż po elementy live-action. Efektem jest niezwykle pomysłowy świat, wyróżniający się żywą estetyką wizualną i dosadnym metahumorem. Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiadają Matt Layzell i Erik Fountain, muzykę skomponował Xav Clarke, a kierownictwo artystyczne objął Joe Sparrow.

W oryginalnej wersji językowej usłyszymy m.in. Alkaio Thiele'a jako Gumballa, Hero Huntera jako Darwina, Kinzę Syed Khan jako Anais, Teresę Gallagher jako mamę – Nicole oraz Dana Russella jako tatę – Richarda.

Z kolei w polskiej wersji językowej można usłyszeć m.in. Filipa Rogowskiego jako Gumballa, Karola Lipińskiego jako Darwina, Martynę Sommer jako Anais, Agnieszkę Fajlhauer jako mamę – Nicole oraz Cezarego Kwiecińskiego jako tatę – Richarda.

To niesamowita okazja, by znów pobawić się tymi postaciami! – mówili Ben Bocquelet, Matt Layzell i Erik Fountain, twórca i producenci wykonawczy serialu. Fani mogą spodziewać się mnóstwa nowych wygłupów i perypetii w Elmore. Gumball i Darwin niewiele się zmienili od naszego ostatniego spotkania… zresztą, podobnie jak my sami.

"Najwyższy czas"

Vanessa Brookman, General Manager International Kids, Animation and Franchise w Warner Bros. Discovery, dodawała w październiku: Uznaliśmy, że najwyższy czas, by Gumball i reszta ferajny obudzili się z drzemki i zrobili to, co potrafią najlepiej – oczarowali fanów swoim niepowtarzalnym humorem, wizualną kreatywnością i szalonymi przygodami. Dzięki talentowi Bena, Matta, Erika i całego zespołu nowa seria kontynuuje dziedzictwo Gumballa jako jednego z najbardziej uwielbianych, kultowych i przełomowych seriali Cartoon Network.

"Niesamowity świat Gumballa" zyskał popularność dzięki ukazywaniu niedoskonałych realiów dorastania w dowcipny sposób – wszystko, co zwyczajne, staje się nadzwyczajne. Animacja powstała w 2011 roku, kiedy jej twórca, Ben Bocquelet, postanowił zebrać postacie, które pierwotnie stworzył na potrzeby reklam, i umieścić je w jednej produkcji osadzonej w szkolnych realiach. Co ciekawe, niektóre postacie z Elmore wzorowane były na prawdziwych członkach rodziny Bocqueleta.

Gumball w liczbach

Oto jak prezentuje się "Niesamowity świat Gumballa" w liczbach:

W ramach 6 sezonów powstały 294 odcinki serialu , a także dwie miniserie: "Rocznik Darwina" i "Kroniki Gumballa".

, a także dwie miniserie: "Rocznik Darwina" i "Kroniki Gumballa". Produkcja 420 minut animacji (czyli 7 godzin serialu) trwa średnio 90 tygodni.

(czyli 7 godzin serialu) trwa średnio 90 tygodni. Najdłużej powstający odcinek – "Gwiazdka" – był w produkcji ponad rok. Z kolei najkrócej powstawał "Nikt" – zajęło to 138,4 dnia.

– "Gwiazdka" – był w produkcji ponad rok. Z kolei najkrócej powstawał "Nikt" – zajęło to 138,4 dnia. Twórcy serialu zużywają średnio 41 040 karteczek samoprzylepnych i 500 czerwonych długopisów podczas tworzenia jednego sezonu animacji.

i 500 czerwonych długopisów podczas tworzenia jednego sezonu animacji. Serial był emitowany w ponad 185 krajach , został przetłumaczony na 33 języki i trafił do ponad 450 milionów gospodarstw domowych.

, został przetłumaczony na 33 języki i trafił do ponad 450 milionów gospodarstw domowych. Tylko na potrzeby drugiego sezonu zaprojektowano 543 nowe postacie i kostiumy .

. Produkcja zdobyła 38 nagród , w tym m.in. ANNIE Award, BAFTA Children's, Międzynarodową Emmy, Pulcinella Award, British Animation Award, ASTRA Awards i Kidscreen Awards.

, w tym m.in. ANNIE Award, BAFTA Children's, Międzynarodową Emmy, Pulcinella Award, British Animation Award, ASTRA Awards i Kidscreen Awards. To najlepiej oceniany serial Cartoon Network. Kreskówka zajmuje też pierwsze miejsce pod względem łącznej liczby minut oglądania na oficjalnych kanałach Cartoon Network na YouTube.