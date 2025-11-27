Serial "Marshals: historia z Yellowstone" pojawi się w 2026 roku na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals , gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Wraz ze współpracownikami stara się jednocześnie pogodzić życie rodzinne i obowiązki służbowe oraz udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie.

Reklama

Zwiastun uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, czego możemy się spodziewać po tej kolejnej wyczekiwanej opowieści z uniwersum "Yellowstone".

Kto występuje w serialu?

Reklama

W obsadzie serialu poza Lukiem Grimesem znaleźli się m.in. Logan Marshall-Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

Fenomen serialu "Yellowstone"

Niezwykle popularny serial "Yellowstone" to licząca pięć sezonów kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.