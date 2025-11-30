Film "Zza grobu" ("The Shrouds") można obejrzeć online w większości polskich wypożyczalni VOD, takich jak Prime Video (14,99 zł), Polsat Box Go (15 zł), TVP VOD (17 zł), Cineman i MEGOGO (po 17,90 zł), Premiery CANAL+ i Rakuten TV (po 17,99 zł) czy Player (18 zł).

Kto stoi za filmem?

"Zza grobu" to najnowszy film Davida Cronenberga, kultowego twórcy body horrorów, takich jak m.in. "Mucha", "eXistenZ" czy "Zbrodnie przyszłości".

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych wystąpili Vincent Cassel ("Nienawiść", "Czarny łabędź", "Wróg publiczny numer jeden"), Diane Kruger ("Intrygantka", "Bękarty wojny", "Skarb narodów"), Guy Pearce ("Memento", "Tajemnice Los Angeles", "The Hurt Locker. W pułapce wojny"), Sandrine Holt ("Znajomi i sąsiedzi", "House of Cards", "Homeland") i Elizabeth Saunders ("Stamtąd", "Orphan Black", "To").

O czym jest film?

Pogrążony w żałobie po zmarłej żonie, biznesmen Karsh tworzy innowacyjną (jak również mocno kontrowersyjną) technologię, która pozwala żyjącym monitorować stan ciał ich bliskich zmarłych złożonych do grobu. Dzięki GraveTech mężczyzna odkrywa, że miejsce pochówku jego żony, i kilku innych osób, zostało zbezczeszczone, co skłania go do rozpoczęcia śledztwa. Efekty poszukiwania prawdy prowadzą Karsha do obsesji i motywują do przekraczania granic moralności.