"Powrót do Silent Hill" pojawi się w polskich kinach 23 stycznia 2026 roku, zatem dokładnie dwadzieścia lat po premierze "Silent Hill" w 2006 roku.

O czym jest film?

Za sprawą tajemniczego listu James Sunderland powraca do miasteczka Silent Hill, aby odnaleźć dawną miłość – Mary Crane. Niegdyś słoneczna miejscowość, teraz jest przygnębiająca i sprawia wrażenie opuszczonej. Wiedziony utraconym uczuciem James wyrusza w podróż, która sprawi, że zacznie on wątpić w swoje zdrowie psychiczne. Silent Hill zamieszkują bowiem brutalne i makabryczne stworzenia, które będą chciały go odwieźć od odnalezienia Mary. Z pomocą ocalałych mieszkańców James spróbuje rozwiązać zagadkę tego przeklętego miejsca. Jednak im bliżej będzie prawdy, tym bardziej pochłoną go mroczne sekrety i narastające koszmary, które kryje Silent Hill.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Jeremy Irvine ("Dwie minuty do piekła", "Czas wojny"), Hannah Emili Anderson ("X-Men: Mroczna Phoenix", "Piła: Dziedzictwo"), Robert Strange ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Doctor Who") i Evie Templeton ("Wednesday").

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Christophe Gans, który stał również za sterami pierwszego filmu z serii oraz odpowiedzialny jest za powstanie hitu "Braterstwo wilków".

Gans współodpowiada również za scenariusz, przy którym pomagali mu William Josef Schneider ("Kruk") oraz Sandra Vo-Anh (mroczna adaptacja "Pięknej i bestii" w reżyserii Gansa).

Jednym z producentów "Powrotu do Silent Hill" jest Victor Hadida, który pełnił funkcję producenta wykonawczego siedmiu filmów z serii "Resident Evil".