Film "Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż" jest już dostępny na platformie Disney+.

Opowieść o relacji ojca i syna

Po serii "Bez granic z Chrisem Hemsworthem", w której aktor badał granice własnej kondycji, tym razem wyrusza on w emocjonalną podróż motocyklową przez Australię razem ze swoim ojcem Craigiem, u którego niedawno zdiagnozowano Alzheimera. Od przedmieść Melbourne po bezkresne tereny Terytorium Północnego ich wspólna wyprawa staje się wzruszającą, pełną humoru opowieścią o relacji ojca i syna. Pokazuje, że miłość, wspólnota i bliskość potrafią być najlepszym lekarstwem. To także przypomnienie o kluczowych, a często pomijanych elementach dbania o zdrowie mózgu.

"Uzdrawiający, szczery i głęboki – jeden z najbardziej wzruszających dokumentów roku" – ocenia film Nagier Chambers z serwisu Big Gold Belt Media.

57 milionów osób z Alzheimerem

W podróży towarzyszy Hemsworthom dr Suraj Samtani, specjalista od demencji i psycholog kliniczny z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. Badania naukowca wykazały, że regularne kontakty społeczne mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji o nawet połowę oraz pomagają spowolnić pogorszenie funkcji poznawczych po diagnozie – na świecie żyje dziś z tą chorobą ponad 57 milionów osób, a co roku rozpoznaje się aż 10 milionów nowych przypadków.

Kto stoi za filmem?

Dokument "Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż" został wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Darrena Aronofsky'ego (Protozoa), Jane Root (Nutopia) oraz Chrisa Hemswortha i Bena Graysona (Wild State). Producentami wykonawczymi są Tom Watt-Smith, Peter Lovering, Arif Nurmohamed i Jane Root (Nutopia), Darren Aronofsky i Ari Handel (Protozoa) oraz Chris Hemsworth, Ben Grayson i Brandon Hill (Wild State). Reżyserem filmu jest Tom Barbor-Might ("Bez granic z Chrisem Hemsworthem"). Producentami wykonawczymi ze strony National Geographic są Bengt Anderson i Simon Raikes.

Globalny hit

Jest to kolejna produkcja National Geographic z udziałem Chrisa Hemswortha. W sierpniu na antenie miał swoją premierę specjalny program "Bez granic: Lepsze życie", w którym Hemsworth podejmował ekstremalne wyzwania, by pokazać, jak każdego dnia można żyć lepiej. W odcinku "Brain Power" podjął próbę poprawy pracy mózgu, występując z Edem Sheeranem przed 70 tysiącami widzów w Bukareszcie. Fragment występu zdobył już blisko35 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych. Pierwszy sezon "Bez granic" okazał się globalnym hitem i drugą najchętniej oglądaną serią National Geographic w streamingu.