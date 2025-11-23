Pierwszy sezon serialu "Diuna: Proroctwo" zgromadził łącznie około 15 milionów widzów na wszystkich terytoriach, na których dostępny jest serwis HBO Max. To wystarczyło do podjęcia decyzji o kontynuacji.

Zdjęcia do drugiego sezonu

Rozpoczęła się produkcja drugiego sezonu ośmioodcinkowego serialu HBO Original "Diuna: Proroctwo", którego showrunnerką jest Alison Schapker. Zdjęcia do serialu powstają na Węgrzech, w Jordanii oraz Hiszpanii. Pierwszy sezon serialu otrzymał w tym roku cztery nominacje do nagrody Emmy.

Nowe gwiazdy w obsadzie serialu

Do obsady drugiego sezonu produkcji dołączyli:

Indira Varma ("Coldwater", "Nocny recepcjonista", "Mission: Impossible – Dead Reckoning"),

("Coldwater", "Nocny recepcjonista", "Mission: Impossible – Dead Reckoning"), Ashley Walters ("Top Boy", "Dojrzewanie", "Bullet Boy"),

("Top Boy", "Dojrzewanie", "Bullet Boy"), Tom Hollander ("Biały Lotos", "Nocny recepcjonista", "Konflikt").

W powracającej obsadzie znaleźli się Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten i Tessa Bonham Jones.

Alison Schapker wciąż pełni funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns i Jon Spaihts pełnią funkcje producentów wykonawczych wraz z Brianem Herbertem, Byronem Merrittem i Kim Herbertem z ramienia Frank Herbert estate. Kevin J. Anderson pełni funkcję współproducenta. Serial jest koprodukcją HBO i Legendary Television. Legendary jest również producentem serii filmowej.

Zamówienie drugiego sezonu

HBO w grudniu 2024 roku oficjalnie potwierdziło, że powstanie drugi sezon serialu "Diuna: Proroctwo".

Serial oczarował widzów na całym świecie dzięki wizji showrunnerki i producentki wykonawczej Alison Schapker, która będzie nadal przewodzić tej niezwykłej opowieści o prawdzie i potędze. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni naszym partnerom z Legendary oraz wspaniałej obsadzie i ekipie za ich służbę dla Imperium. Cieszymy się, że możemy ponownie współpracować z tym zespołem, aby zobaczyć, co jeszcze ma w zanadrzu – mówiła w grudniu ubiegłego roku Sarah Aubrey, Head of Max Original Programming.

Nowy sezon pozwoli nam na kontynuację tej stworzonej z niezwykłym rozmachem serii, która oczarowała widzów na całym świecie. Nie możemy się doczekać ponownej współpracy z HBO i Alison Schapker, jej zespołem oraz obsadą i ekipą, która z wielką pasją ożywiła ten światowej klasy materiał źródłowy Briana Herberta i Kevina – dodawał Jason Clodfelter, Legendary’s President of Television.

"Ambitny, ale pozbawiony emocji"

Wielu fanów prorokowało po widowiskowych zwiastunach pierwszego sezonu, że będziemy mieć do czynienia z najlepszym serialem fantasy tego roku i godnym następcą "Gry o tron". Tymczasem recenzje okazały się w większości pozytywne, lecz dalekie od entuzjazmu.

Serial "Diuna: Proroctwo" zebrał 70 proc. pozytywnych recenzji w serwisie RottenTomatoes.

"Serial nie może się równać z estetycznymi osiągnięciami filmów Villeneuve'a. Ale w najlepszych momentach oddaje sprawiedliwość zawiłym debatom politycznym i etycznym, które stanowią kamień węgielny fikcyjnego wszechświata Franka Herberta" – pisała krytyczka "Variety" Alison Herman.

"Imponująca kreacja Emily Watson w roli mściwej i przebiegłej intrygantki sprawia, że ​​jest to wciągająca i stojąca na własnych nogach saga o lojalności, zdradzie, ambicji i chciwości" – zauważał Nick Schager z "The Daily Beast".

Z kolei Alberto Carlos z portalu Espinof spostrzegał, że serial jest "ambitny, ale pozbawiony emocji".

"Diuna: Proroctwo". O czym jest serial?

Serial "Diuna: Proroctwo" jest inspirowany powieścią "Zgromadzenie żeńskie z Diuny", napisaną przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Serial jest osadzony w uniwersum Diuny stworzonym Franka Herberta na łamach powieści uważanej za arcydzieło literatury science fiction. Akcja "Proroctwa" rozgrywa się na 10 000 lat przed czasami Paula Atrydy.

Serial przedstawia losy dwóch sióstr Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Kobiety zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako Zakon Bene Gesserit.

"Diuna: Proroctwo". Obsada i twórcy

Kluczową rolę w pierwszym sezonie serialu "Diuna: Proroctwo" zagrała Jessica Barden, która wcieliła się w rolę młodej Valyi Harkonnen. Ambitna, uparta i silna, Valya Harkonnen marzy o przywróceniu szlacheckiego statusu swojej rodzinie. Kiedy tragedia niszczy jej plany na przyszłość, bohaterka wybiera nową drogę, która zaprowadzi ją do słynnego zgromadzenia.

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się także chwalona przez krytyków Emily Watson jako starsza Valya Harkonnen, a także Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning i Yerin Ha.

Showrunnerką pierwszego sezonu była Alison Schapker, która wraz z Diane Ademu-John pełniła także rolę producentki wykonawczej. Reżyserką i producentką wielu odcinków była Anna Foerster.