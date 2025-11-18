Film "One to One: John i Yoko" jest już dostępny w serwisie HBO Max.

O czym jest film?

Początek lat 70. John Lennon i Yoko Ono przenoszą się z Londynu i zaczynają nowe życie w małym mieszkaniu w Greenwich Village w Nowym Jorku. To tu, wśród dźwięków amerykańskiej telewizji – wiadomości z Wietnamu, reklam Coca-Coli i przemówień Nixona – rodzi się ich artystyczna i społeczna rewolucja.

Reklama

Impulsem do działania staje się reportaż o zaniedbanym ośrodku Willowbrook State School. To po jego obejrzeniu John i Yoko organizują koncert charytatywny "One to One" w Madison Square Garden. 30 sierpnia 1972 roku Lennon wychodzi na scenę po raz pierwszy – i ostatni – w pełnym solowym koncercie po odejściu z The Beatles.

Reklama

Nie tylko dokument muzyczny

Film "One to One: John i Yoko" wykorzystuje odrestaurowane nagrania z tego występu z niepublikowanymi wcześniej materiałami i nowym remiksami muzycznymi przygotowanym przez Seana Ono Lennona. W produkcji zostały wykorzystane także prywatne archiwa zdjęciowe, muzyczne i filmowe, a także rozmowy telefoniczne nagrywane przez FBI.

"One to One: John i Yoko" to nie tylko dokument o muzyce, a także opowieść o wolności, miłości i odwadze, które definiowały Johna i Yoko. Nakreślony na tle tętniącego życiem Nowego Jorku portret pary pokazuje, jak ich sztuka i idee – mimo upływu lat – wciąż potrafią inspirować i poruszać.

Entuzjazm widzów i krytyków

Dokument został entuzjastycznie przyjęty na prestiżowych festiwalach filmowych, takich jak Wenecja, Telluride czy Sundance. Na portalu Rotten Tomatoes film ocenia pozytywnie aż 91 proc. krytyków oraz 95 proc. widzów.

Kto stoi za filmem?

Za filmem stoją wytwórnie HBO Documentary Films, Magnolia Pictures, Mercury Studios, Plan B / KM Films, Mercury Studios Presents Plan B / KM Films & Mercury Studios Production. Reżyserem jest Kevin Macdonald ("Ostatni król Szkocji", "Mauretańczyk", "Stan gry"), producentami – Macdonald, Alice Webb i Peter Worsley, montażystą i współreżyserem – Sam Rice-Edwards, producentem konsultacyjnym – Simon Hilton. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Sean Ono Lennon, Steve Condie, David Joseph, Marc Robinson, Brad Pitt, Dede Gardner i Jeremy Kleiner.