Film "Po polowaniu" zadebiutował dziś, 20 listopada, na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Luca Guadagnino ("Challengers", "Queer", "Tamte dni, tamte noce") według debiutanckiego scenariusza Nory Garrett, która również zagrała w filmie małą rolę.

Wśród producentów znaleźli się Brian Grazer, Jeb Brody, Allan Mandelbaum i sam Luca Guadagnino, zaś wśród producentów wykonawczych: Karen Lunder, Justin Wilkes, Alice Dawson oraz Nora Garrett.

Kto występuje w filmie?

W filmie występują powszechnie chwalona za swą rolę Julia Roberts ("Pretty Woman", "Erin Brockovich", "Bliżej"), Ayo Edebiri ("The Bear", "Na dnie", "Cykady"), Andrew Garfield ("Sztuka pięknego życia", "Pod sztandarem nieba", "Niesamowity Spider-Man"), Michael Stuhlbarg ("Poważny człowiek", "Tamte dni, tamte noce", "Kształt wody") oraz Chloë Sevigny ("Tacy właśnie jesteśmy", "Trzy na jednego", "Nie czas na łzy").

O czym jest film?

Thriller "Po polowaniu", poniekąd rozliczający się z #metoo, jest reklamowany przez dystrybutora "porywający dramat psychologiczny autorstwa wizjonerskiego reżysera Luki Guadagnino". Film przedstawia historię profesorki college'u (Julia Roberts), która staje na osobistym i zawodowym rozdrożu, gdy błyskotliwa studentka (Ayo Edebiri) wysuwa oskarżenie przeciwko jednemu z jej współpracowników (Andrew Garfield), a mroczny sekret z przeszłości bohaterki w każdej chwili może wyjść na jaw.

Co ciekawe, choć "Po polowaniu" nie przypadło do gustu zachodnim krytykom – na portalu Rotten Tomatoes film oceniło pozytywnie jedynie 37 proc. recenzentów – nad wyraz łaskawym okiem spojrzeli na film Guadagnino krytycy polscy. Średnia ocen na Filmwebie to 6.5.

"Koronkowa robota. Błyskotliwy, niewymagający stawiania się po którejkolwiek ze stron, igrający z widzem. Miejscami zbyt dydaktyczny, ale wybaczam wszystko, także allenowskość" – pisze Agnieszka Pilacińska.

"Ten film dla każdego będzie czymś zupełnie innym. Stawia dużo pytań i pozostawia je widowni. Nie sprowadza podejmowanego tematu do hasztagu, lecz wnikliwie przygląda się ludzkiemu rozedrganiu. Zachwycają mnie subtelne narzędzia, których używa Guadagnino. Najlepsza Roberts od dawna" – zauważa Jakub Nowociński.