Filmy z Tomaszem Schuchardtem, które dziś, 21 listopada, zobaczymy na antenie telewizji Kino Polska, to "Ach śpij kochanie", "Hiacynt" oraz "Chemia".

Rozchwytywany aktor

Tomasz Schuchardt to jeden z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych aktorów młodego pokolenia. Jego kreacje cechują się intensywnością i psychologiczną głębią, a sam aktor chętnie podejmuje wyzwania, które wymagają odwagi i emocjonalnej szczerości. Ostatni rok przyniósł mu udział w licznych cenionych produkcjach filmowych i serialowych, jak choćby "Dom dobry", "Heweliusz" czy "Breslau". Dziś na ekrany kin wchodzi najnowszy film z udziałem aktora – nagrodzeni Złotymi Lwami na ostatnim festiwalu w Gdyni "Ministranci". Wiadomo już też, że wcieli się w Stanisława Wokulskiego w nowej, serialowej wersji "Lalki" dla Netflixa. Ale już wcześniej zdobył uznanie dzięki rolom, w których potrafił połączyć wrażliwość z surowością.

"Ach śpij kochanie"

Wieczór z Tomaszem Schuchardtem otworzy "Ach śpij kochanie" (godz. 20:00). Jest to film stylizowany na kryminał noir o krakowskim seryjnym mordercy Władysławie Mazurkiewiczu. Schuchardt w roli śledczego prowadzącego sprawę tworzy sugestywny portret człowieka rozdartego między obowiązkiem a fascynacją złem. Atmosferę filmu budują doskonałe zdjęcia i staranna scenografia, które przenoszą widza w eleganckie, lecz mroczne lata pięćdziesiąte.

"Hiacynt"

Kolejnym tytułem będzie "Hiacynt" (godz. 22:00), dramat osadzony w realiach PRL-u, ukazujący policyjną akcję wymierzoną w środowisko osób homoseksualnych. Film łączy wątki kryminalne z opowieścią o tożsamości i uczuciu w czasach nietolerancji. Scenariusz Marcina Ciastonia został nagrodzony w Gdyni, a Schuchardt współtworzy jedną z najbardziej przejmujących i odważnych historii ostatnich lat.

"Chemia"

Wieczór zakończy "Chemia" (godz. 00:25) Bartosza Prokopowicza, poruszający film inspirowany życiem Magdy Prokopowicz, założycielki Fundacji Rak'n'Roll. Schuchardt i Agnieszka Żulewska tworzą duet, który emanuje emocjonalną prawdą i czułością. To opowieść o miłości, walce i nadziei, w której twórcy celowo unikają dosłowności, nadając historii uniwersalny wymiar.