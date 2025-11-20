Serial kryminalny "The Hunting Party" zadebiutował 25 września o godz. 22:00 na antenie FX. Dziewiąty i zarazem przedostatni odcinek pojawi się dziś, 20 listopada o godz. 22:00. Za tydzień o tej samej porze zostanie wyemitowany finałowy odcinek pierwszego sezonu.

Co się wydarzy w dziewiątym odcinku?

Bex i jej zespół ścigają najbardziej zdeprawowanego ze wszystkich seryjnych morderców, który czerpie przyjemność z bólu innych osób.

Co się wydarzyło w ósmym odcinku?

Uczeń przerasta mistrzynię – zbiegły z podziemnego więzienia seryjny morderca postanawia przejąć styl zabijania innej osadzonej, żeby w swoim mniemaniu oddać jej cześć.

Co się wydarzyło w siódmym odcinku?

Śledczy pod wodzą Bex ścigają Marka Marsdena, nazywanego Wdowcem, przystojnego i czarującego seryjnego mordercę, który zabił z zimną krwią trzy swoje żony. Wszystko się zmienia, kiedy Mark postanawia ożenić się jeszcze raz.

Co się wydarzyło w szóstym odcinku?

Arlo Brandt, zbieracz, który stał się seryjnym mordercą, ucieka z więzienia z nowym planem działania. Kiedy tropi kolejne niewinne ofiary, Bex i jej zespół muszą przeniknąć do jego obłąkanego umysłu. Zdaniem wielu opinii fanów w internecie odcinek szósty jest najbardziej przerażającym z dotychczasowych.

Co się wydarzyło w piątym odcinku?

Bex i jej zespół próbują powstrzymać Roya Barbera, nazywanego mordercą par, który w każdej chwili może zaatakować kolejny raz. Odkrywają jednak szokującą intrygę, która stawia zbrodnie Roya w zupełnie innym świetle.

Co się wydarzyło w czwartym odcinku?

Doktor Ezekiel Malak, szpitalny psychiatra, który stał się seryjnym mordercą, szuka nowej ofiary w Chicago. Bex i jej zespół próbuje znaleźć metodę w jego szaleństwie, żeby przewidzieć kolejną zbrodnię. Tymczasem Malak decyduje się na ruch, którego nikt się nie spodziewał.

Co się wydarzyło w trzecim odcinku?

Na wiejskich terenach Montany zespół ściga brutalną seryjną morderczynię Brendę Lowe, obsesyjnie zafascynowaną wilkami. Bex i jej ekipa muszą tropić Lowe w dziczy, jednocześnie mierząc się z lokalnymi strażnikami, którzy chcą wymierzyć własną sprawiedliwość.

Co się wydarzyło w drugim odcinku?

W drugim odcinku serialu "The Hunting Party" Clayton Jessup, szalony zabójca polujący na szczęśliwe rodziny, jest na wolności i szykuje się do kolejnego ataku. Zespół rusza na obławę, by go powstrzymać. Bex odkrywa, komu może ufać, a komu nie.

Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

W pierwszym odcinku serialu "The Hunting Party" potężna eksplozja w ściśle tajnym więzieniu umożliwia ucieczkę notorycznemu seryjnemu mordercy Richardowi Harrisowi. Zdyskredytowana agentka FBI "Bex" Henderson zostaje wezwana z powrotem do akcji, by go schwytać, zanim znów zabije.

O czym jest serial?

W serialu "The Hunting Party" elitarny zespół śledczych zostaje powołany, by schwytać najgroźniejszych morderców, którzy niedawno uciekli ze ściśle tajnego więzienia, które oficjalnie nigdy nie istniało. Agentka Rebecca "Bex" Henderson, była profilerka FBI, rozpoczyna pościg za najbardziej poszukiwanym i niebezpiecznymi ludźmi w kraju. Bohaterka musi nie tylko zmierzyć się z kolejnymi zbrodniami, ale także odkryć, co naprawdę wydarzyło się w podziemnym kompleksie w Wyoming oraz dlaczego jego istnienie było utajnione nawet przed najwyższymi władzami.

Kto występuje w serialu?

W agentkę Henderson wciela się Melissa Roxburgh ("Star Trek: W nieznane", "Nie z tego świata", "Turbulencje"), a partnerują jej Nick Wechsler ("Roswell", "Zemsta", "Chicago P.D."), Patrick Sabongui ("Homeland", "300", "Flash"), Josh McKenzie ("Nowe legendy o Małpim Królu", "Kroniki Shannary", "Miecz prawdy") i Sara Garcia ("Ride", "Flash", "Nakarm mnie").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu "The Hunting Party" jest Jj Bailey ("Echo").

Nowa wersja hitu

Co ciekawe, z okazji polskiej premiery, FX połączyło siły z Reni Jusis, która przygotowała nową aranżację swojego kultowego hitu "Kiedyś Cię znajdę".

Po 22 latach od premiery przeboju, Reni Jusis i producent Michał Przytuła wrócili do utworu, który w nowej aranżacji świetnie oddaje klimat serialu. Nowa wersja piosenki "Kiedyś Cię znajdę" to nie tylko ukłon w stronę fanów klasyki polskiego popu, ale przede wszystkim integralna część kampanii promującej serial FX.

Bardzo lubię oglądać seriale, szczególnie w całości, kiedy jest już dostępny cały sezon. Wtedy mam możliwość zatopienia się w tej rzeczywistości i wczucia w klimat. W "The Hunting Party" zaciekawiła mnie postać głównej bohaterki Rebecki, agentki FBI, która ściga seryjnych morderców zbiegłych z więzienia. Podoba mi się, że to właśnie ona stoi na czele elitarnego zespołu śledczego. Życzę jej oczywiście, aby "kiedyś znalazła" tych wszystkich najniebezpieczniejszych przestępców, a my widzowie mogli odetchnąć z ulgą – komentuje Reni Jusis.