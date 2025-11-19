Remake filmu "Ręka nad kołyską" jest już dostępny na platformie Disney+.

Kto stoi za filmem?

Nową wersję thrillera "Ręka nad kołyską" wyreżyserowała Michelle Garza Cervera ("Huesera: Zbieraczka kości") według scenariusza, za który odpowiada Micah Bloomberg ("Sanctuary", "Homecoming", "Twórcza kontrola").

Kto występuje w filmie?

Główne role grają Maika Monroe ("Coś za mną chodzi", "Kod zła", "Dzień Niepodległości: Odrodzenie") i Mary Elizabeth Winstead ("Cloverfield Lane 10", "Scott Pilgrim kontra świat", "Szklana pułapka 4.0"), a partnerują im Raúl Castillo ("Grupa zadaniowa", "My, zwierzęta", "Spojrzenia"), Mileiah Vega ("American Horror Stories", "Queen of the South") i Martin Starr ("Spider-Man: Homecoming", "Tulsa King", "Wpadka").

O czym jest film?

W najnowszym thrillerze psychologicznym w reżyserii Michelle Garzy Cervery, zamożna matka z przedmieść (Mary Elizabeth Winstead) zatrudnia nową nianię (Maika Monroe), nie podejrzewając, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje.