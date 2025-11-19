Ośmioodcinkowy serial "Droga do prawdy" ("Down Cemetery Road") zadebiutował na platformie Apple TV+ dwoma odcinkami w środę, 29 października, a dziś, 19 listopada, pojawił się odcinek piąty. Kolejne odcinki będą emitowane co środę, aż do 10 grudnia.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Droga do prawdy" rozpoczyna się, gdy w spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu, po której znika dziewczynka. Sąsiadka, Sarah Tucker (Ruth Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej i prosi o pomoc prywatną detektywkę Zoë Boehm (Emma Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.

Kto stoi za serialem?

Serial został wyprodukowany przez 60Forty Films. Scenariusz napisała Morwenna Banks ("Kulawe konie"), która pełni również funkcję producentki wykonawczej wraz z Jamiem Laurensonem, Hakanem Kousettą i Tomem Nashem z 60Forty Films, Emmą Thompson oraz autorem powieści, Mickiem Herronem. Za reżyserię odpowiada Natalie Bailey ("Bay of Fires").

Serial numer jeden

Wszystkie te niezwykle cenione nazwiska sprawiają, że serial jeszcze przed premierą budził sensację – wielbiciele kryminałów spodziewali się co najmniej poziomu uwielbianych "Kulawych koni" – i wygląda na to, że pomylili się niewiele albo wcale. "Droga do prawdy" błyskawicznie została bowiem serialem numer jeden w Polsce i na świecie pod względem oglądalności. Ponadto popularność idzie w parze z jakością – serial ocenia pozytywnie 79 proc. krytyków na portalu Rotten Tomatoes, przy czym nie brakuje głosów o "najlepszym serialu kryminalnym roku".

"Kulawe konie"

"Droga do prawdy" dołącza do uznanej i nagrodzonej Emmy szpiegowskiej serii Apple TV+ "Kulawe konie", która została niedawno przedłużona na siódmy sezon. Premiera piątego sezonu "Kulawych koni" nastąpiła 24 września 2025 roku, a 29 października pojawił się finałowy odcinek tej odsłony; scenarzystką obu serii jest Banks. Serial "Kulawe konie" oparty jest na popularnej serii książek "Slough House" autorstwa Micka Herrona. W roli głównej występuje laureat Oscara – Sir Gary Oldman.