Disney+ najpierw pokazał od razu trzy odcinki serialu "Murdaugh: Śmierć w rodzinie", zaś dziś, 19 listopada, pojawił się odcinek ósmy i zarazem finałowy.

Hit numer jeden

Nikt się nie spodziewał, że serial inspirowany popularnym w Stanach Zjednoczonych podcastem "Murdaugh Murders" okaże się globalnym hitem. Na polskiej platformie Disney+ nowy kryminał przez całe tygodnie okupował 1. miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji, zostawiając w tyle m.in. kinowe przeboje "Lilo i Stitch" i "Elio" oraz drugi sezon serialu kryminalnego "Genialna Morgan" i polski serial kryminalny "Breslau".

O czym jest serial?

Bohaterami serialu "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" są Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, którzy wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze?

Kto występuje w serialu?

W Alexa Murdaugha wciela się ucharakteryzowany nie do poznania Jason Clarke ("Wróg numer 1", "Mudbound", "Ewolucja Planety Małp"), którego można obecnie oglądać także w innym serialu kryminalnym – katastroficznym hicie Apple TV+ "Ostatnia rubież". Jako Maggie Murdaugh występuje laureatka Oscara Patricia Arquette ("Prawdziwy romans", "Boyhood", "Medium").

Pozostałe role grają Patch Darragh ("Sukcesja", "Sully", "Wybraniec"), Andrea Powell ("Prawi Gemstonowie", "Gra Endera", "Outcast: Opętanie"), Johnny Berchtold ("Pasażer", "Gaslit", "Reacher") oraz Brittany Snow ("Nocny agent", "Pitch Perfect", "Lakier do włosów").

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i głównym scenarzystą serialu jest Michael D. Fuller ("Locke & Key", "Wybrzeże moskitów", "Zamęt"). Za kamerą poszczególnych odcinków stanęli Steven Piet ("The Act", "Channel Zero", "Wujek John"), Kat Candler ("Queen Sugar", "Echa", "Piekielny chłopak"), Erin Lee Carr ("Liderka: Sprawa Bling Ring", "Kim Wall - zaginiona na morzu", "Britney kontra Spears"), Ingrid Jungermann ("Queer as Folk", "The Serpent Queen", "Orphan Black: Echoes") i Jennifer Lynch ("Chained", "Uwięziona Helena", "Dochodzenie").