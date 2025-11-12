Drugi sezon serialu "El inmortal" można oglądać od dziś, 12 listopada, na platformie CANAL+ online.

O czym jest drugi sezon?

W nowym sezonie serialu okazuje się, że José Antonio, znany jako El Inmortal, cudem przeżył zamach na swoje życie. Choć wyszedł z niego okaleczony, to jeszcze bardziej niż wcześniej kieruje nim pragnienie zemsty na Faustim, który odebrał mu przez lata budowane władzę i wpływy. Teraz były król madryckiego półświatka nie cofnie się przed niczym. Rozpoczyna bezwzględną i krwawą wojnę, by doprowadzić do śmierci swojego wroga.

Reklama

Kto występuje w drugim sezonie?

W nowym sezonie hitu do swych ról powracają gwiazdy pierwszej serii, w tym Álex García ("Święta rodzina", "Fatum", "Życie nie jest proste") jako José "El Inmortal" Antonio, a także Teresa Riott ("Valeria", "Tak czy owak"), Marcel Borràs ("Trzy metry nad niebem", "Zmienna chwała", "Wiem, kim jesteś"), María Hervás ("Samce alfa", "Rodzina idealna"), Jason Day ("Niespodziewany gość", "Pierwszy raz"), Jon Kortajarena ("Samotny mężczyzna", "Misja Stone", "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga") oraz Mariola Fuentes ("Przerwane objęcia", "Porozmawiaj z nią", "Drżące ciało").

Kto stoi za drugim sezonem?

Reklama

Twórcą serialu jest José Manuel Lorenzo ("Powiedz mi, kim jestem", "Kłamstwa z przeszłości", "Dość milczenia"), a za kamerę powrócili reżyserzy pierwszego sezonu – Rafa Montesinos ("Porwana", "Bogowie i psy", "Ogrodnik") i David Ulloa ("Porwana", "Zaraza", "Śnieżna dziewczyna").

W Hiszpanii serial tak się spodobał, że doczekał się już trzeciego sezonu.