Odcinek specjalny serialu "Zajazd. Będzie się działo" z udziałem Maryli Rodowicz zostanie wyemitowany dziś, 11 listopada o godz. 18:55 na antenie Stopklatki.

Nowy polski serial

Serial "Zajazd. Będzie się działo" zadebiutował na antenie Stopklatki – naziemnego kanału rozrywkowego należącego do Grupy Kino Polska – 27 października. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:55 w Stopklatce oraz w serwisie Filmbox+. Emisje powtórkowe wyświetlane są w tygodniu o godz. 17:55 oraz w niedziele od godz. 13:00. Widzowie obejrzą w sumie 30 odcinków.

Co wydarzy się w odcinku specjalnym?

W zajeździe Pietrzaków pojawia się gwiazda polskiej estrady, Maryla Rodowicz. Piosenkarka w trasie koncertowej przeczytała horoskop, z którego wynika, że nic jej się w najbliższym czasie nie uda, dopóki nie pomoże Baranowi. Maryla liczy, że w Zajeździe szybko odnajdzie zodiakalnego Barana i będzie mogła ruszyć dalej. Na miejscu spotyka Pierre'a, który urodził się we Francji, ale w Polsce z pomocą swatki próbuje znaleźć właściwą kandydatkę na żonę. Chętnych do zdobycia serca Pierre'a nie brakuje. Przed nim udają miłe i eleganckie, a między sobą walczą zaciekle. Wśród nich jest Angelika, pracownica Zajazdu, która nie może przepuścić okazji, żeby zdobyć francuskiego milionera. Czy mężczyźnie uda się odnaleźć miłość życia i jaką rolę odegra w tym Maryla Rodowicz?

Maryla Rodowicz o swoim udziale w serialu

Na początku nagrań byłam zestresowana (w końcu ostatni raz pojawiłam się w produkcji fabularnej 16 lat temu!), jednak ta trema szybko minęła. Patrzyłam zarówno na zawodowych aktorów, jak i na tych z młodego pokolenia i byłam pod wrażeniem. Wcielam się w samą siebie, miałam również wpływ na wątek tego odcinka – moja postać jest w trasie i trafia do Zajazdu. Szuka zodiakalnego Barana, ponieważ ma zapisane w horoskopie, że w najbliższym czasie musi pomóc jednemu z nich. Do tego robi niespodziankę gościom. "Zajazd. Będzie się działo" to świetny serial – angażujący, pełen wzruszeń i humoru – mówi Maryla Rodowicz.

Jednocześnie gwiazda podkreśla, że to gościnny występ, a sama skupia się w dalszym ciągu na scenie. Muzyka zawsze będzie dla mnie priorytetem. Dalej dużo koncertuję, a obecnie promuję moją nową płytę "Niech żyje bal", którą nagrałam wspólnie z fantastycznymi młodymi artystami, takimi jak m.in. Krzysztof Zalewski, Roxie Węgiel czy Mrozu – mówi Rodowicz.

Nowa piosenka Piersi

Muzyka od początku jest istotnym elementem produkcji. Serial promuje bowiem piosenka "Fortuna" – najnowszy singiel zespołu Piersi z nadchodzącego albumu grupy. Utwór powstał specjalnie z myślą o serialu i tematycznie nawiązuje do jego fabuły oraz miejsca akcji. Do "Fortuny" powstał również teledysk z udziałem zespołu, nagrany na planie produkcji. Występuje w nim obsada serialu "Zajazd. Będzie się działo" na czele z Bartłomiejem Nowosielskim, a ujęcia teledysku są przeplatane scenami z serialu. Co więcej, członkowie Piersi pojawią się również jako goście specjalni w jednym z odcinków, a w samym teledysku występują jako niesforni klienci zajazdu.

Debiut aktorski Sylwii Bomby

Sylwia Bomba i Grzegorz "Greg" Collins to para, która regularnie rozgrzewa internet i media swoimi nagraniami na Instagramie. Oboje znani są z programów telewizyjnych oraz działalności medialnej i charytatywnej, a w mediach społecznościowych śledzi ich łącznie ponad milion (!) fanów. Teraz debiutują jako aktorzy w nowym serialu codziennym "Zajazd. Będzie się działo" Stopklatki.

Kim okażą się ich postacie? Co wniosą do życia serialowej rodziny Pietrzaków? Jak poradzili sobie w rolach aktorskich? O tym widzowie mogli się przekonać 3 listopada o 18:55 w odcinku specjalnym na antenie kanału Stopklatka. Fragment występu influencerów jest dostępny w internecie.

W specjalnym odcinku Sylwia Bomba i Greg Collins postanawiają wyjechać na krótkie wakacje. Niestety w trasie psuje im się samochód. Po krótkim, ale męczącym marszu trafiają do zajazdu Pietrzaków. Tam od razu wszyscy ich rozpoznają. Greg prosi Tomka, by pomógł mu odholować samochód do najbliższego warsztatu. Tam poznają pana Klemensa, 70-latka, którego syn namawia, żeby pozbył się starego samochodu, który jego zdaniem nadaje się już tylko na złom. Ale on kocha to auto – jechał nim do ślubu ze swoją świętej pamięci żoną. Grega wzrusza historia pana Klemensa: w oczekiwaniu na części do samochodu postanawia stunningować samochód i tchnąć w niego nowe życie. Sylwia jest niezadowolona z pomysłu Grega, na szczęście w zajeździe znajduje zajęcie, które pochłonie ją bez reszty.

W serialu "Zajazd. Będzie się działo" ma miejsce mój debiut aktorski. Gram tutaj w jakimś stopniu siebie – trochę gwiazdorzę, trochę się kłócę, ale trochę też pomagam, więc naprawdę warto to zobaczyć. Zapraszam wszystkich przed telewizory od 27.10 na serial "Zajazd. Będzie się działo" na antenie Stopklatki – mówiła Sylwia Bomba prosto z planu serialu.

Kto stoi za serialem?

Serial produkuje firma Constantin Entertainment Polska – producentką serialu jest Aneta Kot, producentem wykonawczym – Michał Brożonowicz, a główną scenarzystką – Magdalena Kuźnik-Czwojda.

Produkcję reżyserują Daria Lipko i Paweł Orwat. Zdjęcia realizowane były na Mazowszu, ruszyły w czerwcu i trwały do października.

Pierwszy taki polski serial

Ogłoszenie premiery nowej oryginalnej produkcji to zawsze wyjątkowy moment! Współpraca z Constantin Entertainment Polska – jednym z czołowych producentów w Europie – doskonale odzwierciedla nasze ambitne plany rozwoju Stopklatki. Dzięki temu serialowi jeszcze mocniej podkreślamy nowy, rozrywkowy kierunek programowy kanału i nasze zaangażowanie w tworzenie bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty, w której kluczową rolę odgrywają lokalne treści. To nasza pierwsza inicjatywa na tak dużą skalę – i dopiero początek. Będziemy konsekwentnie budować ekscytującą i różnorodną ofertę dla naszej widowni – mówił Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska.

O czym jest serial?

"Zajazd. Będzie się działo" zapowiadany jest jako "wciągający serial paradokumentalny, który dostarczy widzom emocji, humoru i niespodziewanych zwrotów akcji".

"To pierwsza tego typu produkcja w Polsce, której akcja jest umiejscowiona w rodzinnym zajeździe. Serial stawia w centrum wydarzeń tradycyjną rodzinę, zmagającą się z problemami, z którymi wielu Polaków może się utożsamiać. Tomasz i Wioletta Pietrzakowie oraz ich wchodzące w dorosłość dzieci, Dominika i Patryk wspólnie prowadzą rodzinny zajazd. To miejsce to jednak nie tylko hotel czy restauracja - to centrum życia lokalnej społeczności. Krzyżują się tu losy jego właścicieli, gości oraz okolicznych mieszkańców, odsłaniając barwną mozaikę ludzkich historii. Podczas gdy gospodarze z pełnym zaangażowaniem prowadzą zajazd, skrywane tajemnice gości wychodzą na jaw, dawne rany się odnawiają, a nieoczekiwane uczucia rozkwitają. Huczne przyjęcia, nietypowe spotkania biznesowe, a nawet wątki kryminalne – każdy odcinek przyniesie nową historię z życia wziętą. Jedno jest pewne – tu będzie się działo!" – czytamy w informacji prasowej.

Kto występuje w serialu?

Obsada serialu została skomponowana zarówno z doskonale znanych polskiej publiczności aktorów, jak i nowych talentów. W rolach głównych widzowie zobaczą Bartłomieja Nowosielskiego ("Mały Zgon", "Pitbull. Ostatni pies", "M jak Miłość"), Ewę Lorską ("48H. Zaginieni", "Barwy szczęścia"), Oliwię Drożdżyk ("Dzielnica strachu", "Pati") oraz Miłosza Błacha ("Policjantki i policjanci").

Wspieranie nowych talentów to jeden z filarów Grupy Kino Polska i kanału Stopklatka. W serialu "Zajazd. Będzie się działo!" łączymy doświadczenie znanych aktorów, takich jak Bartłomiej Nowosielski, z energią młodych twórców, którym dajemy przestrzeń do zaprezentowania swojego potencjału i udziału w ambitnych, nowatorskich projektach. Chcemy wspierać ich rozwój i kariery aktorskie – dodawał Erwan Luherne.