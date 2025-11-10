Pierwszy sezon serialu "Tulsa King" zadebiutował 6 października na antenie FX, a dziś, 10 listopada o godz. 22:00 nastąpi emisja odcinka szóstego.

O czym jest serial?

W pierwszym sezonie Dwight "Generał" Manfredi (Sylvester Stallone), wierny członek nowojorskiej mafii, po 25 latach spędzonych za kratami zostaje zesłany do Tulsy. Zamiast wsparcia dawnych wspólników spotyka się z obojętnością i zdradą. Postanawia więc stworzyć własną ekipę i rozkręcić interesy na nowym terenie – co szybko doprowadza go do starcia z miejscowymi gangami.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje legendarny Sylvester Stallone ("Rocky", "Rambo", "Niezniszczalni"), któremu towarzyszą Martin Starr ("Spider-Man: Homecoming", "To już jest koniec", "Wpadka"), Andrea Savage ("Wojna światów", "Figurantka", "Bracia przyrodni"), Jay Will ("Rob Peace", "Wspaniała pani Maisel"), Annabella Sciorra ("Malaria", "Ręka na kołysce", "Zaprzysiężeni"), Garrett Hedlund ("Tron: Dziedzictwo", "Mudbound", "Czterej bracia"), Dana Delany ("Tombstone", "Gotowe na wszystko", "Związek"), Max Casella ("Co jest grane, Davis?", "Blue Jasmine", "Gazeciarze") i Vincent Piazza ("Zakazane imperium", "Chłopaki z Jersey", "Rodzina Soprano").

Kto stoi za serialem?

Producentem wykonawczym serialu jest Taylor Sheridan, za scenariusz odpowiada Terence Winter ("Wilk z Wall Street", "Zakazane imperium", "Rodzina Soprano"), a reżyserują Allen Coulter ("Twój na zawsze", "Hollywoodland", "Rodzina Soprano"), Guy Ferland ("Nocny agent", "Mayor of Kingstown", "1923"), Ben Semanoff ("Black Rabbit", "Yellowjackets", "Ozark") i Ben Richardson ("1923", "Mayor of Kingstown", "1883").

"Tulsa King" jest jednym z wielu seriali autorstwa Taylora Sheridana dostępnych w SkyShowtime. Innymi tytułami, za która odpowiada Sheridan, są "1883", "1923", "Mayor of Kingstown", "Lawmen: Bass Reeves", a także "Landman" i "Lioness". Plus oczywiście wszystkie pięć sezonów kultowego już "Yellowstone".